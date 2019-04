La tecnología española de Control de los Campos Magnéticos (CMC) llega a LATAM, Japón y Australia

La compañía sevillana Ontech acude, por cuarto año consecutivo, a la ISC West 2019 de Las Vegas y copa la atención de importantes empresas con Wardiam PERIMETER La tecnología de Campos Magnéticos Controlados (CMC), patentada internacionalmente por la compañía española Ontech, está abriéndose camino en LATAM, Japón y Australia después de conquistar al mercado estadounidense, donde ha sido reconocida con prestigiosos premios en el ámbito de la seguridad.

Esta expansión por el sur del continente americano, Japón y Australia se produce después de que los responsables de Ontech hayan estado más de 3 años operando en el mercado estadounidense y consiguiendo importantes reconocimientos con su revolucionaria tecnología CMC, basada en el control y la medición de campos magnéticos y electrostáticos y gracias a la que se pueden diseñar y desarrollar sensores capaces de detectar cualquier cosa que interfiera con el campo magnético emitido por ellos.

Estos sensores son, precisamente, los que contiene Wardiam PERIMETER, un novedoso sistema de seguridad perimetral con características muy diferenciales respecto a otras alarmas. Y es que su sensor, además de distinguir entre personas, animales y objetos, puede generar dos niveles de alarma: una preventiva (o de merodeo disuasorio, que permite controlar la distancia de detección del intruso hasta un máximo de 20 metros) y otra de intrusión. Además, el sensor puede incrustarse en la pared, haciéndose invisible para quienes intenten asaltar las infraestructuras o instalaciones cuyo perímetro se quiere proteger.

Ontech ha estado presente con Wardiam PERIMETER en la ISC West 2019 de Las Vegas, que se celebró los pasados 10, 11 y 12 de abril y está considerada la mayor feria de seguridad del mundo. Allí, la compañía sevillana captó el interés de importantes empresas internacionales y pudo ampliar su red de instaladores y distribuidores de productos basados en la tecnología CMC por Latinoamérica y abrirse a nuevos mercados como los de Japón y Australia, que han mostrado un claro interés por este modelo de negocio basado en la compra de licencias de la tecnología CMC.

"Volver a esta feria por cuarto año consecutivo supone un importantísimo escaparate para nosotros, ya que nos permite ser conocidos internacionalmente, colaborar con las principales compañías tecnológicas e industriales del mercado y consolidar nuestra expansión por otros territorios, por lo que es clave para nuestra estrategia comercial", explica Juan Aponte, CEO de Ontech.

Una tecnología disruptiva, múltiples aplicaciones novedosas

La tecnología CMC, que controla y mide los campos magnéticos y electrostáticos, permite desarrollar sensores muy avanzados que detectan pequeñas variaciones en las líneas de dichos campos cuando un cuerpo invade un acceso considerado como protegido, como puede ser el perímetro de una fábrica, de una infraestructura o incluso un área restrictiva de trabajo.

Dada su novedad, ha sido premiada en 3 ocasiones consecutivas en la ISC West: la primera, en 2016, como la mejor tecnología en la categoría Best in Intrusion Detection and Prevention Solution; en 2017, con el reconocimiento a la mejor Outdoor Perimeter Protection y, finalmente, el año pasado, consiguió el premio al mejor Personal Protective Equipment.

Innovación marca España

Fundada en 2012, Ontech es una empresa sevillana nacida en el IESE de Madrid de la mano de Juan Aponte e Isidoro Sánchez Tejado. En los 6 años que lleva en funcionamiento, ha crecido hasta convertirse en una empresa de seguridad puntera de referencia internacional. En la actualidad, cuenta con una plantilla de más de 50 personas, de las cuales, 30 son ingenieros dedicados a I+D+i.

La tecnología CMC en la que se basan sus productos no solo está enfocada al sector de la seguridad laboral, sino que también ofrece soluciones para algunos de los sectores más importantes de la sociedad, como es la Industria 4.0, la domótica, la automoción o la logística.

Además de los tres premios con los que han reconocido su valor en el ISC West de Las Vegas, también ha sido galardonada con otros dos en los Security and Fire Excelence Awards de Londres en 2016 y 2017.