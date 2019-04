Evernes.com propone soluciones de diseño web y marketing digital para empresas Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 17:53 h (CET) El mercado laboral actual se caracteriza por ser muy complejo, globalizado y competitivo. Las empresas que quieran afrontarlo con garantías de éxito tienen que sumarse a la ola de las nuevas tecnologías. Una corriente en donde el diseño web y el marketing online se posicionan como dos de los pilares fundamentales. Es por eso que hay que confiar la integración de estas estrategias a una compañía especializada. Y, entre ellas, hay que destacar el papel que desempeña evernes.com

Tanto uno como otro se han convertido en las principales herramientas con las que cuenta cualquier negocio para diferenciarse de la competencia. Es por eso que hay que confiar la integración de estas estrategias a una compañía especializada. Y, entre ellas, hay que destacar el papel que desempeña evernes.com.

Qué es evernes.com y qué es capaz de ofrecer a sus clientes

evernes.com es una empresa de diseño web y marketing digital que viene trabajando desde el año 2012 impulsando diferentes pymes y empresas de varios sectores. Una compañía que trata de potenciar la visibilidad de los clientes en internet para que estos puedan disfrutar de un mayor tráfico de visitas y, por ende, aumentar las ventas del negocio.

Diseño web, tienda virtual, venta de productos en Amazon, posicionamiento y publicidad en Google, Facebook e Instagram, gestión de redes sociales, hosting o registro de dominios son algunos de los servicios especializados que ofrece evernes.com. Una magnífica solución, por tanto, para transformar digitalmente cualquier empresa y/o negocio.

Si se dispone de una empresa que se quiere abrir camino en el mercado a través de una estrategia de marketing online, evernes.com puede servir de gran ayuda. Estas son, a grandes rasgos, algunas de las herramientas que pondrá esta empresa especializada al servicio de sus clientes:

Diseño de una web corporativa y posicionamiento en Google



Creación de un canal de venta (tienda virtual) para llegar a los clientes



Integración de una estrategia en redes sociales para conseguir clientes en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn



Realizar campañas de email marketing



Poner anuncios en Google, Facebook o Instagram

Cada uno de estos servicios son de vital importancia para que el negocio prospere y se desarrolle con éxito. Es lo que se necesita para tratar de hacer frente a la competencia y llegar al máximo número de potenciales clientes.

La visibilidad en internet gracias a evernes.com

Todos estos servicios están enfocados especialmente a dar visibilidad al negocio en internet. Un aspecto que se considera de vital importancia para poder diferenciarse de los millones de páginas web y negocios similares que operan en el mercado.

Hay emprendedores que piensan que por disponer de una página web ya están posicionados en la red, pero nada más lejos de la realidad. Un sitio web solo es el primer paso. Ahora queda abrirse camino en el enmarañado laberinto que propone el mercado laboral digitalizado.

Las herramientas y estrategias que evernes.com pone al alcance de los usuarios son la ayuda indispensable que cualquier negocio requiere para conseguir visibilidad. ¿De qué serviría para una web estar en internet si se halla mal posicionada en los buscadores de Google y nadie la visita?

Las cifras a este respecto hablan por sí solas: el 70% de los usuarios solo consultan la primera página de Google en los resultados de búsqueda. Si no se logra posicionar el negocio, tan solo se disfrutará de un tráfico de visitas mínimo, lo que se traduce en un proceso de ventas que conducirá al fracaso.

El diseño web y la estrategia de marketing digital que propone evernes.com resultan por tanto fundamentales. Más que una inversión, contratar sus servicios se antoja una necesidad que, a la postre, brindará la mejor rentabilidad futura.

Desde siempre, empresas de todo tipo han hecho publicidad de sus productos y servicios a través de la televisión, la radio, los medios impresos, etc. Pero ahora, la situación es bien distinta, ya que la mayoría de las personas de todo el mundo se encuentran en internet.

Con un plan de marketing digital adecuado se puede llegar a diario a millones de personas. evernes.com es la empresa especializada en marketing online que ofrecerá el plan más idóneo para cada sector. De esta manera, no solo llevará al negocio hasta los primeros lugares de los buscadores para tener una mayor visibilidad, sino que también ayudará a mantener el mejor posicionamiento.

