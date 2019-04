El Reto Escape Room, se pone a la moda con sus nuevas salas en Sevilla Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 17:44 h (CET) El Escape Room es la actividad de ocio que más esta creciendo estos últimos años en el país. Y El Reto Escape Room en Sevilla, ya planea ampliar sus servicios para llegar a aún más público Incluso las películas que se pueden encontrar actualmente en cartelera alientan el consumo de estas novedosas actividades. Y es que el Escape Room esta de moda. Lo practican los más jóvenes en su tiempo libre; al igual que pueden ir al cine, ahora también optan por hacer un Escape Room en Sevilla como El Reto y también lo realizan las empresas, como método de mejorar las relaciones, el trabajo en equipo y la convivencia entre los compañeros, incluso ¡para elegir candidatos!

Lo que se sabe es que El Reto Escape Room, llegó a Sevilla, para romper con los planes tradicionales y conducir a todas las personas que quieran probarlo a vivir otras realidadese historias de forma completamente inmersiva.

Para ello cuentan actualmente con varias salas temáticas. Una de ellas traslada a el mismísimo estudio de Sherlock Holmes, donde el grupo de amigos o compañeros que quiera adentrarse en el, deberá resolver de forma urgente un caso. Otra de las salas está ambientada en el país de la fantasía, lugar que se deberá abandonar en apenas 60 minutos, si uno no quiere quedarse encerrado para siempre. Y también estrenan dos salas nuevas Asylum un manicomio que visitar y El Último Hechizo, donde deberás ayudar a Harry Potter a impedir que el Señor Oscuro vuelva. En El Reto se puede incluso personalizar las experiencia Escape Room, o también realizarla en otros idiomas.

La única pega que surge de estás actividades, es que una vez vivida la experiencia, no resultaría divertido volver a entrar en la misma sala, por ello, el reto, es el juego de escape en Sevilla con más salas temáticas.

En conclusión estos nuevos juegos están proporcionando, nuevas experiencia y nuevas formas de divertirse, atrayendo de forma constante nuevos clientes, por lo que aunque en un principio puedan verse limitados, seguramente en un futuro no muy lejano, las posibilidades serán mucho mayores.

