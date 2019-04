Profesor particular amplia de nuevos sus servicios Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 17:00 h (CET) La educación especial, el nuevo servicio añadido, por el que a optado Profesor Particular Con el objetivo de mejorar sus atenciones y llegar a un mayor numero de clientes Profesor Particular en Madrid, dispone ahora también de clases particulares de Educación Especial a domicilio en Madrid.

Ya con anterioridad, Profesor Particular disponía de servicios para distintos niveles, como primaria, eso, bachillerato, universidad y adultos. Y dentro de cada nivel se podía encontrar diferentes temáticas, asignaturas o idiomas, como el inglés, el alemán, el chino, la biología, lengua castellana, matemáticas, contabilidad o informática entre muchas otras, que sin duda abarcan todas las opciónes disponibles en muchos planes de estudio, de los diferentes colegios e institutos de la zona.

Pero ahora ha decidido ir más allá y ofrecer también servicios de educación especial a alumnos con diferentes trastornos, como pueden ser el TDAH o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, la Dislexia o el TDA o Trastorno por Déficit de Atención.

Para poder ofrecer estos servicios, disponen de una gran plantilla de profesores particulares en Madrid especializados y formados en la educación especial. Y es que estos alumnos tienen necesidades específicas de aprendizaje, por lo que es necesario que los profesores se adapten a ellos y no al revés.

Con las clases particulares a domicilio en Madrid, Profesor particular puede conseguir que los alumnos con necesidades especiales, superen sus dificultades y problemas de concentración. Y así lograr mejorar sus puntos fuertes y motivación para no quedarse atrás respecto a los niños de su misma edad.

Sin lugar a dudas, Profesor Particular se preocupa por el cuidado y educación de todos y ahora también por aquellos que dadas ciertas circunstancias incontrolables, pueden tener mayores dificultades a la hora de aprender y crecer en cualquiera de los sentidos.

