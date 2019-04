​SAVIA ofrece videoconsulta y chat médico a su oferta de salud

Ante el ajetreado ritmo de vida que llevamos, en donde el tiempo se hace tan limitado, las distancias más largas y un tráfico insoportable, acudir al servicio de salud se vuelve casi que imposible, sin embargo, nuestro bienestar es de vital importancia pues sin salud no somos nada. Es por ello que, con el fin de que la vida sea más cómoda, Saludsavia.com ofrece atención médica virtual, para que de manera rápida y fácil se pueda contar con la asistencia de un médico sin desplazamientos innecesarios y desde la comodidad del hogar, del trabajo o inclusive si nos encontramos de viaje dentro o fuera del país.



¿De qué manera puedo hacer uso del servicio de SAVIA? Se realiza de una manera muy sencilla y sin mayores complicaciones. Lo primero que se requiere es acceso a una conexión de internet y un dispositivo como Tablet, smartphone o portátil. Se puede acceder por medio de la app la cual está disponible tanto para Android como para iPhone o directamente se puede ingresar a la página web, para lo cual hay que crear una cuenta de usuario, y llenar los datos que se piden.



¿Qué servicios se ofrecen? Cuenta con Diagnóstico Previo, que consiste en una primera evaluación en la que de acuerdo con los síntomas se realiza un diagnóstico previo.



Chat con el médico: El paciente podrá ponerse en contacto con el médico mediante chat. Es importante tener en cuenta que la aplicación mediante la cual se realiza esta comunicación cuenta con un sistema de máxima seguridad y encriptación, para garantizar la confidencialidad de los datos.



Videollamada: Este medio permite la comunicación directa entre paciente y médico, con el fin de obtener una atención integral y confiable.

Cita médica online: Esta opción resulta ser una de las más interesantes, ya que el paciente puede ser atendido por el especialista que requiera y concretar una cita bien sea de manera online o presencial, de acuerdo como se estime pertinente.

Este tipo de servicios busca, además de la comodidad del paciente, obviando su traslado hasta el centro médico, evitar el ausentismo creciente que se viene presentando en los últimos tiempos relacionado con la asistencia al servicio médico; adicionalmente, busca lograr un diagnóstico, atención y tratamiento más rápido y oportuno.

¿Requiero contar con algún tipo de afiliación o seguro público o privado? Para acceder a los servicios médicos de SAVIA no se requiere estar vinculado a ningún tipo de seguro médico, inclusive, existen algunas personas qué aun teniendo seguridad pública o privada, recurren a los servicios que se brindan, por cuanto buscan la comodidad de la atención sin largos desplazamientos o esperas interminables o porque desean obtener una segunda opinión respecto de algún diagnóstico, estado particular o simplemente como complemento al servicio con el que actualmente cuenten. Igualmente, si no se tiene con ningún tipo de inscripción sanitaria se pueden adquirir los servicios de manera particular.



Definitivamente, en materia de comodidad, seguridad, garantía de servicio oportuno y profesional SAVIA ofrece la mejor opción.