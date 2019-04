¿Preparando tu divorcio o separación en Madrid? Encuentra un buen abogado Entre los problemas que suelen agravar cualquier proceso de separación o divorcio destacan los problemas de índole económica y material Redacción Siglo XXI

martes, 30 de abril de 2019, 17:23 h (CET) Mientras que miles de parejas se dan el "sí, quiero" cada año en todo el país, otras tantas están comenzando a tramitar la documentación para proceder a su separación o a su divorcio definitivo. En la Comunidad de Madrid la tasa de divorcios por cada 10.000 habitantes se encuentra en 22,4 según el último dato publicado para el año 2018, una ratio inferior a la media nacional que se encuentra en 23,9.



En cualquier caso lo cierto es que el número de divorcios se ha ido reduciendo de forma paulatina en los últimos diez años. No es que las parejas sean ahora más felices que nunca sino que cada vez son más las parejas que optan por no pasar por el altar y simplemente iniciar una convivencia en pareja. Por tanto, el menor número de divorcios en la Comunidad de Madrid se debe en buena medida a que el número de matrimonios se ha reducido de forma rotunda más que a una situación idílica entre las parejas actuales.



Sin embargo es importante destacar el aumento que en los últimos años se ha producido en cuanto a la demanda de Abogados Alcala de Henares especializados en procesos de separación y divorcios. Y hablamos de alcalá de henares porque se trata de uno de los municipios de Madrid donde resulta más fácil encontrar bufetes de abogados cuya especialización radica en separaciones y procesos de divorcio.



¿Por qué es importante contratar un abogado especializado en divorcios? Los abogados especializados en procesos de separación y divorcios resultan cada vez más necesarios, y es que permiten conseguir para sus clientes los mejores acuerdos de separación posibles. Entre los motivos más importantes para contratar un abogado especializado en divorcios y separaciones destacan por su importancia los siguientes:



Asuntos económicos Entre los problemas que suelen agravar cualquier proceso de separación o divorcio destacan los problemas de índole económica y material. Qué hacer con los vehículos de la familia, quién se quedará con la casa y por tanto con la hipoteca en caso de que la tenga o qué pasará con los ahorros en común en alguna cuenta bancaria. Todas estas y otras preguntas son muy habituales en cualquier proceso de divorcio y los abogados especializados en esta materia son los únicos profesionales que pueden asesorar y guiar a las personas que se encuentren en esta situación.



Régimen de custodia Junto con los asuntos económicos, también genera mucha tensión en un proceso de divorcio la custodia de los menores. Aunque en parejas sin hijos este problema no existe lo cierto es que en las parejas con uno o más hijos es un asunto que genera mucha incertidumbre. Las custodias suelen ser otorgadas en una mayoría de casos a las madres, pero también hay un número creciente de custodias para los padres así como de custodias compartidas. Los abogados de divorcios consiguen para sus clientes el mejor resultado final respecto al régimen de custodia con sus hijos.



Pensión de manutención En el caso del progenitor que no se queda la custodia suele ser habitual el pago de una pensión de manutención para los menores. El importe de esta pensión depende de muchos factores y en ocasiones suele generar un problema para la parte que tiene que realizar los pagos. Las demandas por impagos de pensiones de manutención se cuentan por miles cada mes y es un asunto que debe ser tratado por un abogado de forma ineludible.



Proceso contencioso VS mutuo acuerdo Los divorcios se clasifican principalmente en dos categorías. Por un lado se encuentra el proceso contencioso, que se produce cuando una de las partes no desea llegar a un acuerdo y por tanto cada uno cuenta con su propio abogado. Por otra parte el divorcio o separación de mutuo acuerdo solo requiere de un abogado que gestiona todo el proceso para ambos clientes, proporcionando información y datos de forma clara e imparcial. Sea cual sea el tipo de divorcio la importancia de contratar un buen abogado especializado en divorcios está fuera de toda discusión.



Como se puede apreciar es muy importante encontrar un buen abogado en Madrid si te enfrentas a un proceso de separación o divorcio de forma inminente. El asesoramiento profesional y la ayuda de este tipo de profesionales resultan imprescindibles para que todo el proceso finalice con un buen resultado.

