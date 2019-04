AirHelp: 7 avances tecnológicos que cambiarán la forma de volar Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 15:13 h (CET) La realidad virtual, la biométrica o inteligencia artificial son algunos de los avances que van a revolucionar el transporte aéreo. Según la IATA, se espera que la demanda mundial y la frecuencia de los viajes aumente un 3,5% anualmente La tecnología del transporte aéreo está cambiando a un ritmo acelerado. ¿Qué se puede esperar ver en un futuro próximo? Según el informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), se espera que la demanda mundial y la frecuencia de los viajes aumenten en un 3,5% anualmente y se prevé que el transporte aéreo aumente de 3.800 millones de viajeros que hubo en 2016, a más de 8.200 millones en 2037.

Los expertos de AirHelp, la organización más grande del mundo que defiende los derechos de los pasajeros en las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, analizan las nuevas tecnologías que van a sacudir el futuro de los viajes aéreos:

Asistentes de robótica: ayuda para ‘moverse’ por el aeropuerto con facilidad

Los asistentes de aeropuerto robóticos son un recurso cada vez más común: ayudan a moverse con mayor facilidad entre la multitud que hay en un aeropuerto y, al mismo tiempo, a mantener un registro de la información de los vuelos. En un esfuerzo por aliviar el abrumador aumento del tráfico aeroportuario, muchos aeropuertos cuentan ya con robots ‘contratados’ que están listos para guiar al viajero hasta el mostrador de facturación y proporcionarle toda la información necesaria sobre la puerta de embarque y el vuelo, desde el primer momento en el que este entra en el aeropuerto. Agilizan la experiencia de facturación, eliminan las colas y hacen que los aeropuertos sean más eficientes. Actualmente este recurso está disponible en los aeropuertos de Taoyuan, Incheon y Munich. Los robots de la aerolínea holandesa KLM 'Care E' van un paso más allá: no sólo guían a los viajeros por el aeropuerto, sino que también llevan su equipaje por ellos.

Biometría: ningún trozo de papel puede representar mejor al viajero que su propia cara

La biométrica está en camino de reemplazar por completo la necesidad de controles manuales de identidad. Es un hecho que las interminables colas en el mostrador de facturación, el control fronterizo, las tiendas libres de impuestos y la puerta de embarque pueden acabar con el espíritu festivo de cada viaje. Además, los retrasos y las cancelaciones de vuelos pueden aumentar aún más la confusión: si alguien tiene que viajar un viernes, es posible que tenga que soportar el hecho de que 3 de cada 10 vuelos se retrasen en el aeropuerto, lo que hace que el viernes sea el peor día de la semana para viajar. A diferencia del viernes, es probable que los martes proporcionen una experiencia de facturación más tranquila, ya que es el mejor día para viajar con salida y llegada de vuelos con una tasa de puntualidad del 75%.

Con la introducción de la biometría, las largas colas podrían pasar a la historia. Llegará un momento en el que ya no se tendrá que demostrar la identidad de cada persona: con la avanzada tecnología de reconocimiento, se podrá pasar automáticamente todos los controles y se permitirá entrar en un avión sin tener que mostrar nunca el pasaporte ni la tarjeta de embarque. Mientras el viajero se encuentre en la lista de pasajeros y no tenga restricciones de salida, sus rasgos biológicos únicos, como el iris y las huellas dactilares, serán suficientes para probar su identidad al personal de aduanas y de la aerolínea.

RV/RA, hacen lo irreal 'real'

Johnny Quach, CPO de AirHelp, predice que en pocos años habrá una gran plataforma que incorporará muchas tecnologías nuevas, incluyendo tecnología de reconocimiento avanzada, blockchain, AI, AR y VR, que tendrán como resultado una transformación en toda la industria.

La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) son los dos temas más candentes de la tecnología. RA es un tipo de tecnología que muestra interfaces virtuales en el mundo real, a menudo con la ayuda de dispositivos móviles o portátiles. La implementación de la tecnología RA en la industria del transporte aéreo, tiene un gran potencial; por ejemplo, los viajeros pueden navegar a través del aeropuerto de manera más eficiente utilizando una interfaz RA en su teléfono o a través de gafas inteligentes. El personal del aeropuerto también puede utilizar la tecnología RA para verificar fácilmente la identidad de un pasajero y evaluar el tamaño y peso de su equipaje. La RA también puede mejorar la experiencia de volar: con el uso de la RA, los auxiliares de vuelo pueden detectar cambios sutiles en las emociones de un pasajero sin tan siquiera tener que intercambiar palabras, lo que les permite satisfacer mejor las necesidades de sus pasajeros. Por ejemplo, dar asistencia médica a los pasajeros que lo necesiten. Del mismo modo, la RV también puede mejorar la experiencia de viajar en avión: gracias a la realidad virtual los pasajeros pueden mantenerse entretenidos durante horas. La RV tiene el potencial de cambiar totalmente el entretenimiento durante el vuelo tal y como se conoce actualmente.

Aviones supersónicos

Puede que todavía no exista el teletransporte, pero el transporte aéreo acelerado ya está en camino de ser lo más cercano que habrá a un viaje instantáneo. Ya es posible imaginar el paso de estar en el vuelo sin escalas más largo del mundo (de Singapur a Nueva York, que dura 19 horas) a poder reducir el tiempo de este viaje a solo 9 horas. Seguro que habría una gran diferencia. Los vuelos de largo recorrido son agotadores, además, son los más propensos a sufrir retrasos. Según el estudio de AirHelp, más del 50% de todos los vuelos de larga distancia tienen un retraso de al menos 15 minutos o son cancelados. Con el transporte aéreo acelerado, seguramente se mejorará el tema de los retrasos prolongados: los aviones viajarán tan rápido que la mayoría de los retrasos serán insignificantes. Aunque los aviones supersónicos ya existen, no están disponibles comercialmente debido al ruido que crean cuando viajan a velocidad más rápida que el sonido. En un futuro próximo, una tecnología más madura podrá resolver este problema de sonido y, finalmente, llevar estos aviones de alta velocidad a la aviación comercial.

Piloto automático: viajes en avión más asequibles

La industria de aviación actual ya ha implementado un sistema de piloto automático parcial y es sólo cuestión de tiempo, antes incluso de lo pensado, de que se pase a la automatización completa de la cabina. Pero, ¿qué significa todo esto para los futuros viajeros aéreos? La respuesta es clara: menores costes de organización, plazos de llegada más precisos, planificación de rutas y gestión del tráfico aéreo más seguro, y por lo tanto, un billete de avión más barato.

IoT, todo lo que el viajero quiera al alcance de su mano

Internet of Things (IoT) hace que todos los dispositivos sean más inteligentes y permitan a todo el mundo interactuar con ellos, incluso estando a distancia. Cuando el viajero esté volando, puede disfrutar de la comodidad de ajustar la iluminación, la inclinación del asiento y muchas otras funciones creativas serán controladas por completo desde el teléfono. Una vez en tierra, la tecnología también le permitirá rastrear su equipaje usando su móvil, ordenarle que se mueva hacia él y/o seguirlo mientras camina por el aeropuerto.

Un compañero de viaje más inteligente

Muchas compañías ya utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar y personalizar su experiencia de reservación en línea. Desde el vuelo hasta la reserva del hotel, la IA agiliza el proceso y minimiza los errores humanos. Además, la Inteligencia Artificial puede optimizar el resultado de las búsquedas en cada página de Internet y ofrecer sugerencias de vacaciones adaptadas a cada preferencia. El uso de un Chatbox alimentado por IA también puede ocuparse de cualquier pregunta inmediata que se le ocurra al usuario y responde mucho más rápido que el servicio de atención al cliente humano. AirHelp ya está implementando tecnología de IA para mejorar los viajes aéreos. Los bots de IA de AirHelp pueden evaluar instantáneamente y con precisión los casos de interrupciones de vuelos. Este servicio inteligente puede determinar si los pasajeros tienen derecho a una compensación por sus vuelos retrasados o cancelados y en caso de denegación de embarque. Algunos pasajeros pueden tener derecho a una indemnización de hasta 600 euros por persona si su aeropuerto de salida se encuentra en la Unión Europea, o si su compañía aérea tiene su base en la UE y aterriza en la UE.

Jakub Dziwisz, CTO de AirHelp, comparte su visión del futuro señalando que "esperamos que nuestro uso de la IA crezca tanto que podamos dar vida a un verdadero asistente de viaje de IA que pueda aprender las preferencias de los viajeros al nivel de un asistente personal humano". Tarde o temprano, la Inteligencia Artificial facilitará la vida de los viajeros no solo librándose de la preocupación por las interrupciones del viaje, sino que también se asegurará de que toda la experiencia de viaje se adapte mejor a sus necesidades y deseos.

Para solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store. Para obtener más información o verificar su derecho a una compensación aérea, puede visitar: https://www.airhelp.com/es/

