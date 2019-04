Aumenta la construcción un 15% en el último año, según el Observatorio Industrial de la Construcción Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 15:20 h (CET) Tras la crisis, la caída del sector de la construcción ha sido evidente. Sin embargo, se ha podido observar en los últimos años una tendencia positiva en su evolución. Aun así, el sector deberá adaptarse y mejorar muchos aspectos si quiere encontrar un mayor crecimiento Actualmente, el sector de la construcción se encuentra en crecimiento tras la última crisis que sufrió el país. El Instituto Nacional de Estadística aporta que el sector de la construcción ha incrementado el PIB en un 3,5% en el último año, las actividades inmobiliarias se han aumentado en un 1,6% y la construcción en un 4,2%. Pese a ello, aunque se encuentre en periodo de expansión y muchas fuentes aporten datos positivos, es necesario ir con cautela, ya que muchos pronósticos alertan de la posibilidad de un cambio de tendencia si no se remedian ciertos aspectos.

Según fuentes del Observatorio Industrial de la Construcción, hay más empleados que el año pasado, más empresas inscritas en la Seguridad Social y hay más licitaciones y visados para obra nueva. Pero al sector aún le faltan cumplir algunos retos. Uno de ellos es dar el salto a la innovación y digitalización, con el fin de contribuir a la mejora de los procesos productivos y a un aumento de la competitividad. Otros de los problemas planteados son tener una fuerte capacidad financiera para el desarrollo de proyectos y la falta de cualificación de los trabajadores, así como de la renovación generacional de éstos.

La automatización de procesos digitales es un aspecto clave para la mayoría de las empresas de cara a conseguir un mayor rendimiento y una rápida capacidad de adaptación dentro del sector. Asimismo, la innovación se convierte en elemento fundamental para la mejora de procesos. De esta manera, las empresas relacionadas con la construcción deben dar un salto cualitativo, incluyendo un mayor volumen de servicios que completen el proceso de construcción e incluyendo la digitalización para mejorar todas las fases. Así, una empresa dedicada a la venta y el montaje, también puede incluir entre sus servicios el alquiler de andamios o el transporte de estos y de plataformas elevadoras, consiguiendo así completar su cartera.

Con respecto a la problemática derivada de contar con una capacidad y base financiera, una solución a plantear por el sector es la subcontratación de materiales y maquinaria. Actualmente, existen empresas dedicadas a este servicio que, de manera temporal, ofrecen sus andamios en Andalucía para todo tipo de obras y construcciones. De esta manera, empresas como Anansa, especializada en el alquiler de andamios en Cádiz, Granada, Sevilla y Málaga, ofrecen a las promotoras y constructoras el material necesario para llevar a cabo el trabajo. Solo así, las empresas cuentan con la posibilidad de reducir costes en las distintas obras evitando adquisiciones muy costosas y optando por el alquiler de andamios en Granada, Sevilla o Cádiz.

Por último, en relación a la falta de cualificación en el sector, el OIC alerta de que falta más formación reglada, con ciclos formativos conectados con el mercado laboral y que signifiquen una puerta de acceso directo a las empresas del sector. Sólo de esta forma se podrá crear una oferta laboral atractiva para los más jóvenes, ya que en 2018 el 19% de los empleados fueron menores de 35 años y sólo el 9% tuvo menos de 30. Según argumenta el periódico El Confidencial, si no se incorporan ahora nuevas generaciones al mercado de la construcción, en 10 o 15 años no habrá profesionales suficientes para cubrir las necesidades del mercado.

