La igualdad hombre y mujer no será imposible mientras existan mujeres como la venezolana Alejandra.



La novela del bravo llano de Venezuela, “Alejandra Alejandra, mujer donde las haya. Sí Señor”, de Aurora Peregrina Varela, la puedes descargar gratis en Internet, está dentro del blogdeauroravarela. wordpress. com. Al menos pruebas a ver si te engancha.



De claro lenguaje, tendente al venezolanismo o caraqueñismo tantas veces escuchado en telenovelas en estas tierras, y vistas por mucha gente.



Alejandra, la novela, narra la vida sencilla y feliz en su niñez, de una joven morena de cabello largo y negro, cuyo mejor recuerdo de infancia fue su gato.



Ella era buena, se adaptaba a todo, pero tenía carácter, sobretodo cuando de injusticias se trataba.



Descubrió ser bárbara, cuando un día tuvo que coger sus pistolas y disparar.



Por otro lado, el amor le jugó malas pasadas, y ya iba a tirar la toalla, sin importarle mucho el quedarse sola, cuando conoció a un italiano amable que la llevó al altar.



Lo más bonito de esta, mi obra, es que narra situaciones que vivió en su día a día: ropa que compraba, escritores favoritos, amistades que tuviera, gente que conociera, (algunos de ellos verdaderos personajes llenos de encanto particular, como María Moñitos) .



Es fácil de leer, como escrita por cualquiera que se atreviera, sin más. Por una principiante.



No es de lo mejor que se puede encontrar, pero la gente con corazón y sentimientos seguro que le verá algo, la esencia y la similitud al pueblo en que se ambienta.



Mis libros, al tenerles un depósito legal en regla, me obliga como norma el tenerlos subidos a Internet, en circulación gratis o por venta. De momento “Alejandra” lleva sobre 900 descargas en 8 años y en diferentes páginas de Internet, hasta que decidí tener mi propio blog.



¿Por qué a Alejandra le gustan los gatos y no las injusticias?... Pues porque los gatos están en esta vida en tránsito para llevar una vida mejor y debemos respetarlos, incluso algunos tendrán su última vida siendo animales. Son seres llenos de amor al desconocer la avaricia, la maldad. He ahí la diferencia.



Alguna editorial se interesó en mi novela, pero aún no es el momento. Con una editorial de Madeira (Portugal), firmé contratos de edición con tres de mis libros, pero luego los anulé, volviendo los derechos a mí, gracias a un abogado de Oporto.



Si algún día cualquiera “Alejandra” obtiene algún reconocimiento, decidiré ampliarla, mejorarla y corregirla más para así venderla, y los beneficios serían íntegros para los animales de todos los países, sin excepción.



Bárbara es Alejandra, no lo olvides.