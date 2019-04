Los posibles efectos del BREXIT para las empresas españolas, según Grafton Corporate Development Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 11:36 h (CET) La reciente prórroga permitirá dar tiempo a las empresas españolas para prepararse ante el BREXIT. Los planes de contingencia permitirán detectar posibles oportunidades y mitigar los riesgos ante los diversos futuros escenarios A pesar de la reciente prórroga hasta el próximo 31 de octubre para facilitar una salida acordada de UK de la Unión Europea, sigue sin haber claridad sobre la posible conclusión a este proceso. Para España, esta salida tendría una enorme repercusión para las grandes empresas españolas en UK que hace décadas hicieron inversiones estratégicas como Santander, Iberdrola, Repsol o Telefónica, entre otras, o bien para las empresas contratistas de obras como ACS, Talgo, CAF, Ferrovial, etc. Esta incertidumbre implica que el 82% de los grupos españoles en UK no prevén incrementar las inversiones en UK e incluso el 68% se plantea reducir parcial o totalmente su presencia.

Por otra parte, las inversiones de UK en España, como Vodafone, se verían afectadas añadiendo los posibles efectos respecto al turismo y compras de inmuebles derivados de la depreciación de la libra.En todo caso, UK sigue siendo el principal mercado de España de exportaciones, según Estacom 2018, con un importe agregado en 2017 de 37,9 Bn Euros, de los que las exportaciones de bienes fueron 19 Bn euros.

Una salida sin acuerdo sería incluso mucho peor, incluyendo cambios en el marco arancelario, con impacto en los resultados de las empresas y en el empleo. Muchas empresas localizadas en UK, están trasladando sus holdings internacionales a países de la zona Euro como Ferrovial o Santander, para mitigar ese posible impacto.

Ante estas perspectivas resulta necesario tener unos planes de contingencia ante los diversos escenarios que se pueden dar, tales como salida acordada o ruptura sin acuerdo. La preparación del los diversos escenarios derivados de la complejidad jurídica de la separación y como se definirá el periodo de transición resulta fundamental para detectar oportunidades para las empresas que los hayan hecho. En todo caso, no todos los sectores se verán afectados de igual forma y todos los actores están trabajando en un escenario del BREXIT con acuerdo.

Ulises Vegas, Managing Director de Grafton Corporate Development, apunta que “el BREXIT para las empresas españolas supone un riesgo que se irá determinando en función de los posibles escenarios de salida que se den en los próximos meses. En todo caso, también puede ser una oportunidad para aquellas empresas que se hayan preparado con planes de contingencia, ya que UK es un gran mercado, muy flexible, con gran potencial y muy dinámico”

Grafton Corporate Developmentes una firma especializada en la ejecución de proyectos corporativos y estratégicos complejos, tales como planificación de crecimiento inorgánico, programas de búsqueda y adquisición de empresas, encargos de venta de sociedades, identificación de inversores, planes de integración, asistencia en transacciones, valoraciones y due diligence, entre otros. Sus clientes son multinacionales, financieros, grupos privados y empresas familiares en un amplio rango de sectores y áreas de actividad, principalmente en empresas middle-market.

