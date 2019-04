Comparte: "Realizar un voluntariado internacional es un máster en desarrollo personal" Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 10:53 h (CET) En la pasada edición del Salón Futura, la ONG Comparte impartió una mesa redonda donde presentó su programa "VoluntariosViajeros.org". Bajo el título "A tu cv sólo le falta un voluntariado internacional" los ponentes hablaron de la importancia de un voluntariado para tener más opciones en el mercado laboral. Comparte apoya entidades en países de Latinoamérica para mejorar la educación de los niños más necesitados y con pocos recursos En la pasada edición del salón Futura, celebrado en Fira de Barcelona del 22 al 23 de marzo, la ONG Comparte impartió una mesa redonda para presentar el programa “Voluntarios Viajeros” y hablar sobre la necesidad para los jóvenes en realizar un voluntariado internacional para ganar en valores, vivir con mayor compromiso y tener más éxito laboral. En un acto moderado por Josep Salvat, consultor de comunicación, intervinieron Claudio Lavanchy, Director de Comparte, Anna San, psicóloga clínica, Marcos González, director del medio especializado en RSC, Corresponsables, Clotilde Tesón, Consultora de RRHH y Coach e Inma Maldonado, una de las primeras “voluntarias viajeras” del programa.

La tertulia la inició Claudio Lavanchy que habló de “la necesidad que deben sentir los jóvenes en ser partícipes de la realidad existente y querer aportar su granito de arena para contribuir a un mundo mejor”. Se necesitan jóvenes con valores y reforzarlos en su toma de decisiones es “una actitud que se aprende saliendo del área de confort”, tal y como aseguraba la psicóloga Ana San. Realizando un voluntariado internacional, “los jóvenes se enfrentar a su propio yo, a sus miedos y les enseña a superar los momentos de frustración, dado que un entorno no conocido les ayuda a crecer” matizaba Clotilde Tesón, consultora de RRHH y Coach.

Hoy en día las empresas han cambiado mucho y cada vez reconocen y valoran más un voluntariado en el CV puesto que “es sinónimo de gente con empatía y habilidades sociales, características que otorgan un valor diferencial que ya no ofrecen los Masters actuales, hoy en día casi todo el mundo tiene acceso a un Master, según Marcos González, Director de Corresponsables, medio especializado en RSCE. Con un voluntariado se viven experiencias positivas que hacen ser comprometidos y solidarios, “te da apertura mental y te ayuda a ser ágil a la hora de moverte en el mercado laboral”, corrobora la psicóloga Anna San. Se trata de un “máster en desarrollo personal” donde todos los inputs son positivos, tal como lo define la Coach Clotilde Tesón.

Como ejemplo, la mesa redonda contó con la presencia de Inma Maldonado, una de las primeras Voluntarias Viajeras con las que ha contado el programa. Inma, trabaja en INN Solutions, una de las primeras empresas que han integrado dentro de su política de RSC el programa Voluntarios Viajeros de la Fundación Comparte. Tras detallar su experiencia en Chile, uno de los países en los que Comparte destina recursos para la educación, definió su viaje como una experiencia única y animó al público diciendo “no dejes que te lo cuenten, vívelo”.

Si se esta interesado en el programa Voluntarios Viajeros y se quiere saber cómo poder incorporarlo en la empresa, se puede obtener información en Voluntarios Viajeros

Sobre Comparte

La Fundación Comparte es una ONG que nació en 1998 para mejorar el presente y el futuro de miles de niños y niñas en América Latina. Comparte desde hace 20 años apoya a más de 17.000 niños a través de una educación de calidad, transformadora, de programa de salud, nutrición y desarrollo comunitario. Comparte destina más del 80% de las donaciones a su fin social.

Los objetivos de Comparte son disminuir las ratios de abandono escolar entre los niños y niñas más vulnerables, dar fuerza a su liderazgo y ofrecerles oportunidades para salir adelante.

Para más información:

MJ Vacas Roldán

Consultora de comunicación

+ 34 616 07 82 04

twitter.com/Maijo74

linkedin.com/in/mariajosevacasroldan

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.