El wok en la cocina tailandesa de Pitaya Comunicae

martes, 30 de abril de 2019, 09:08 h (CET) El crecimiento de Málaga como destino turístico y gastronómico no pasa desapercibido fuera de las fronteras. Prueba de ello es el interés de grandes empresas internacionales por sentarse en la ciudad como lo es la empresa Pitaya Se especializa en la cocina casera tailandesa, su establecimiento recrea el ambiente urbano de Bangkok y su cocina de calle; para su elaboración se pueden emplear diferentes instrumentos de cocina y uno de los más particulares es el wok pero ¿Se sabe realmente por qué se utiliza este utensilio de cocina?

Para empezar, la palabra “wok” significa “utensilio para cocer”. Se trata de una especie de sartén redonda y abombada en el fondo, el tamaño medio suele ser de 30 centímetros o más diámetro. Suele estar hecha de acero, hierro fundido e incluso alguno de aluminio.

¿Cuál es su utilidad?, Su utilidad es saltear los alimentos mediante un movimiento constante. Pero no es solo eso, otro de su uso es freír o cocinar al vapor, para esto último, se debe poner una cesta vaporizador que generalmente esta hecho de bambú.

¿Cuáles son sus ventajas?, se pueden resumir en 5 ventajas principales:

Calor uniforme, debido a su base cóncava y paredes altas el calor se distribuye de manera más uniforme.

Poco aceite, el hechos de que el calor se distribuya de manera uniforme por toda la superficie es lo que permite una cocción rápida y homogénea. Sin apenas usar aceite ni que se pierdan nutrientes.

Rapidez, al usar temperaturas muy altas y los ingredientes muy troceados, en muy poco tiempo se obtiene el plato listo.

Sabor y color, se consigue potenciar el sabor, color y textura de los alimentos además de preparar platos muy decorativos y apetecibles.

Versatilidad y economía, a diferencia de sartenes convencionales, el wok es muy versátil porque permite saltear, freír, cocinar al vapor con el cestillo de bambú o cocer.

Como se puede observar utilizar este utensilio puede ser muy rápido y sencillo aunque no a todos les sale con esa esencia, por ello, si se quiere disfrutar de una buena comida tailandesa en Málaga se aconseja visitar el restaurante Pitaya, en el que encontrar una gran variedad de platos para elegir y disfrutar de una de la cocina más variada de todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.