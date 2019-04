50 personas con discapacidad se formarán en los almacenes de Bidafarma para impulsar su empleabilidad Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 17:56 h (CET) La formación, de carácter teórico y práctico, tendrá lugar en los centros de Bidafarma de Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Huelva y Jerez de la Frontera) y Madrid. La compañía se ha propuesto como objetivo la contratación de, al menos, un 50% de los beneficiarios de esta formación La cooperativa farmacéutica Bidafarma se ha adherido al proyecto social #EmpleoParaTodos, que la Fundación Adecco desarrolla para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con más dificultades, entre ellas las que tienen algún tipo de discapacidad.

El acuerdo ha sido suscrito por Juan Carlos González, director de Recursos Humanos de Bidafarma y Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Como primera línea de actuación, ambas entidades han decidido aunar esfuerzos para aumentar la empleabilidad de los beneficiarios a través de la formación. Así, las 50 personas con discapacidad que participan realizarán una formación teórica y práctica que les capacitará para el oficio de gestión de almacenes de distribución. Entre dichos conocimientos y habilidades se incluye el despacho de pedidos, la Prevención de Riesgos Laborales, las buenas prácticas en distribución farmacéutica, el manejo de carretillas elevadoras, y todo lo necesario para la segura y correcta ejecución del puesto de trabajo.

Asimismo, se incluirá una formación práctica en los centros de la propia cooperativa farmacéutica, ubicados en Andalucía,como Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Huelva y Jerez de la Frontera y también de Madrid.

El director de Recursos Humanos de Bidafarma, Juan Carlos Gonzalez, ha declarado que "los almacenes de distribución constituyen una fase estratégica dentro la industria farmacéutica y creemos que tienen un gran potencial para la inclusión de personas con discapacidad, a las que queremos seguir abriendo nuestras puertas. Estamos convencidos de que la apuesta por la Diversidad se traduce, no solo en valor social, sino también en fuente de riqueza para nuestra actividad".

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha comentado que "la formación es la vía más efectiva para potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Además, en este caso y gracias a la 'inmersión' laboral que realizarán, adquirirán una experiencia práctica que les facilitará su acceso a puestos de trabajo en un sector que no deja de generar demanda".

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Sobre Bidafarma

Bidafarma es una cooperativa de distribución farmacéutica constituida en 2016 tras la fusión de varias otras. Posee una red de 31 almacenes para atender alrededor de 10.000 farmacias a través de un equipo de más de 1.600 profesionales. Bidafarma existe para apoyar la actividad farmacéutica y proporcionar excelencia en el servicio de distribución, en beneficio de la salud y de la calidad de vida de las personas. Por ello, asume un compromiso permanente de emprender proyectos y establecer alianzas para desarrollar los servicios que, en relación con los medicamentos y a través de la farmacia, la sociedad demanda

