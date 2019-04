AleaSoft: Una vez más la eólica hace bajar los precios en los mercados eléctricos europeos Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 16:57 h (CET) AleaSoft analiza los precios en los mercados de combustibles, derechos de emisiones de CO2 y electricidad europeos. Estos últimos han bajado en la última semana. Entre las principales causas se encuentran una baja demanda de electricidad por una subida de temperaturas y la festividad del Lunes de Pascua, además de una producción eólica alta durante la semana Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros del petróleo Brent en el mercado ICE para junio de 2019 detuvieron la subida el viernes 26 cerrando a 72,15 $/bbl, un 3% más bajo que el día anterior cuando habían cerrado a 74,35 $/bbl. Las presiones del presidente Trump a la OPEP para que incremente la producción fueron la causa principal del retroceso.

Durante la cuarta semana de abril, el precio de los futuros del Brent estuvo rozando los 75 $/bbl durante tres días consecutivos, valores que no se veían desde finales de octubre del año pasado. Las subidas del Brent han sido continuas este año y en las últimas semanas habían influido las sanciones de EEUU a Irán.

En la última semana, los futuros de gas TTF para mayo en el mercado ICE cerraron el viernes 26 en 14,42 €/MWh y terminaron la que fue una semana con precios muy estables con valores similares a los del cierre del jueves 18 de abril, en plena Semana Santa.

Los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de mayo han continuado disminuyendo, bajando de los 60 $/t el viernes 26 cuando se cerró a 59,40 $/t. La semana había empezado a 62,90 $/t, valor que venía desde el jueves 18 de abril. El descenso en la semana fue de un 5,6%.

En ambos casos, los precios del gas y el carbón en Europa han seguido con un comportamiento similar. En general se está generando menos electricidad con carbón que con gas, ya que este último tiene precios más competitivos, además de la influencia del precio de las emisiones de CO2, que está alto y tiene mayor influencia en la generación con carbón.

El precio de los futuros de derechos de emisiones de CO2 para el contrato de referencia de diciembre de 2019 en el mercado EEX el viernes 26 de abril cerró por debajo de los 26 €/t por primera vez en muchos días, alcanzando un valor de 25,85 €/t. En el último día de la cuarta semana de abril, la caída fue del 5,2% en una sesión de recogida de beneficios por parte de los traders después de la última escalada de precios. Los precios se encontraban por encima de 26 €/t desde el 10 de abril.

Mercados eléctricos europeos

En la última semana de abril, los precios en Europa han tenido una disminución bastante generalizada en los principales mercados europeos en torno al 17%, menos en la Península Ibérica que aumentó un 3,1% en España y un 0,7% en Portugal. La causa principal fue la mayor producción eólica, en torno al 31%, y en segundo lugar, una menor demanda eléctrica.

En el grupo de precios más altos han estado el mercado N2EX de Gran Bretaña, el mercado italiano IPEX y el mercado MIBEL de España y Portugal. En este último caso han tenido ligeramente mayor precio que los otros dos, alcanzando los 47,41 €/MWh como media semanal. En el grupo de precios más bajos estuvieron los mercados EPEX SPOT de Francia, Bélgica y Alemania, con precios medios en la semana de 27,61 €/MWh sobre todo por el fuerte viento que han tenido. Los mercados EPEX SPOT de los Países Bajos y el Nord Pool de los países nórdicos también se ubicaron la semana pasada en el grupo de precios más bajos, pero claramente por encima en el promedio semanal.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad europeos para mayo de 2019 finalizaron la pasada semana, el viernes 26 de abril, con una caída generalizada de entre 0,9%, en el mercado OMIP de España y Portugal, y 5,8%, en el mercado EEX de Alemania. Esta caída se produce en paralelo a la bajada del precio del CO2 y el carbón. La excepción a esta bajada fue el mercado MTE operado por GME que cerró el viernes 26 al mismo precio que lo hizo la semana anterior, en 55 €/MWh.

Producción eólica y solar

En la semana pasada, la producción eólica ha vuelto a ser alta en los mercados europeos. En Alemania la producción eólica se incrementó en un 23%, en Francia en un 55%, en Italia en un 27% y en la Península Ibérica, en un 11%.

Después de estos valores tan altos, para la semana actual se pronostica una disminución significativa de la producción eólica en Alemania, Francia y la Península Ibérica de entre el 15% y el 40%. En la Península Itálica se prevé que la producción suba ligeramente alrededor de un 5%.

La producción solar, que incluye tanto la tecnología fotovoltaica como la termosolar, ha tenido un comportamiento dispar en Europa. En Alemania e Italia bajó alrededor de un 25% mientras que en España aumentó más de un 40% con respecto a la semana anterior.

Para la semana actual, las previsiones indican que la producción solar aumentará en España e Italia, y que tendrá un ligero descenso en Alemania.

Para más información, pueden dirigirse al siguiente enlace:

https://aleasoft.com/es/una-vez-mas-eolica-hace-bajar-precios-mercados-electricos-europeos/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La campaña de Cotec #MiEmpleoMiFuturo consigue 150.000 visionados y 12.000 firmas en 48 horas 50 personas con discapacidad se formarán en los almacenes de Bidafarma para impulsar su empleabilidad El 85% de los madrileños con movilidad reducida no puede hacer uso práctico del metro de Madrid Covirán impulsa prácticas eficaces de prevención de riesgos laborales Palitos de Turrón El Almendro, elegidos entre las 100 mejores ideas de 2018