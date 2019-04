Endeavor elige en Madrid a la nueva generación de su red mundial

Pepita Marín (We Are Knitters), Pablo Fernández y Carlos Rivera (Clicars), nuevos emprendedores de alto impacto de Endeavor Durante el último International Selection Panel (ISP) celebrado en Madrid se ha elegido a 25 nuevos proyectos de todo el mundo como la nueva generación de emprendedores de alto impacto de esta organización internacional cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de los 33 países en los que opera. Los emprendedores han sido elegidos entre un total de 49 candidatos de 30 startups procedentes de 19 países, con proyectos de sectores como Enterprise Software, Retail & Consumer Tech, Fintech, Manufacturing y Food & Beverage. Durante sus cinco años de presencia en España, la red ha entrevistado a más de 500 emprendedores, de los que solo 41 han superado el proceso y se han convertido en emprendedores Endeavor. Desde la llegada a España de Endeavor en 2004, los emprendedores de la red han creado más de 450.000 puestos de trabajo, levantado 425 millones de euros y, tan sólo en 2018, logrado unos ingresos de más de 1.100 millones de euros. Endeavor ya ha elegido a su próxima generación de emprendedores de alto impacto. Madrid ha sido el escenario de la 87 edición de su International Selection Panel (ISP), en el que la organización internacional ha seleccionado a tres emprendedores españoles: Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters, y Pablo Fernández y Carlos Rivera, cofundadores de Clicars. El resto de los seleccionados, procedentes de fuera de España, han sido: Common Ground, Tempest Security Solutions, GeoVictoria, Mesfix, TISSINI, FilmHouse & Film One Group, The Coffee House, DabaDoc, bioFeeder, Whites, Urbvan, Flutterwave, 2ULaundry, Codemotion, Civitanavi, Bateriku, Mária Almenara, Switcher, Worthix, MASS Analytics, GoQuo, Nice One y Zest Capital.

Coincidiendo con el quinto aniversario de su llegada a España, Endeavor ha reunido en la capital española a 49 emprendedores de alto impacto de 30 startups, procedentes de 19 países distintos y de sectores tan dispares como Enterprise Software, Retail & Consumer Tech, Fintech, Manufacturing y Food & Beverage.

A lo largo del año, Endeavor celebra ocho International Selection Panels (ISP) en diferentes ciudades del mundo, la fase final del complejo y exigente proceso de selección ideado por la organización y depurado durante sus 22 años de actividad en todo el mundo, que logra filtrar entre todos los emprendedores de un ecosistema, a aquellos que tienen una mayor capacidad de impacto. Los emprendedores Endeavor piensan en grande, tienen capacidad de liderazgo y están comprometidos con generar un impacto positivo en el ecosistema. La exigencia de la organización es tal que, durante sus cinco años de presencia en España, se han entrevistado a más de 500 emprendedores, pero solo 41 han superado el proceso y se han podido unir a la red de Endeavor.

A la cita del International Selection Panel (ISP) se ha convocado a miembros del patronato y mentores de la red global para entrevistar y evaluar a los finalistas. En concreto, en España la presidencia del Patronato de Endeavor la ostenta Jaime Carvajal; mientras que en la vicepresidencia se encuentra Francisco Riberas, presidente de Gestamp. Además, entre los miembros se encuentran, entre otros: José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; José Luis Perelli, presidente de EY España; Carlos Torres, presidente del Grupo BBVA, o Beatriz González, fundadora y managing partner de Seaya Ventures.

Durante su intervención en el ISP, Carlos Torres ha señalado: “el rol crítico que juegan los emprendedores al crear riqueza, empleo, aumentar la competitividad y fomentar un mejor uso de los recursos. El emprendimiento es el alma de la sociedad y el motor para crear el futuro, para responder mejor a las viejas preguntas y a los retos, así como para dar respuesta a las nuevas preguntas que nunca se han planteado”.

Cinco años de Endeavor en España

Coincidiendo con el quinto aniversario de su presencia en España, Endeavor ha presentado un Impact Report ‘Cinco años de emprendimiento de alto impacto’ donde se recoge la evolución que ha logrado la organización y el impacto que ha tenido en la sociedad en el envidiable crecimiento del ecosistema emprendedor español. Los 41 emprendedores de impacto seleccionados por Endeavor han sido grandes protagonistas de este despegue del ecosistema local con la creación de más de 450.000 puestos de trabajos, directos e indirectos, 425 millones de euros levantados por sus startups y unos ingresos que, tan solo el año pasado, superaban los 1.100 millones de euros.

Los emprendedores Endeavor también han liderado algunas de las operaciones más importantes del panorama local, como: la adquisición del 80% de la cadena de hamburgueserías Goiko Grill por valor de 150 millones de euros por parte de la firma de capital riesgo más grande del mundo; la compra de Ticketea por Eventbrite; la ronda de 130 millones de euros levantada por Cabify, con una valoración superior a los 1.000 millones de euros, o la adquisición de SVT en España y Ability en Colombia por parte de Gigas.

Por si fuera poco, en estos cinco años, Endeavor España se ha consolidado como una importante referencia dentro de la organización a nivel mundial, dado que los emprendedores españoles no solo han sido líderes en la generación de empleo, por encima de cualquier otro mercado, sino que además se han situado como los primeros en crecimiento de la facturación, alcanzando tasas de un 130% interanual. Asimismo, apoyándose en la fortaleza del sector turístico del país, la oficina española se ha consolidado como ‘hub’ global del vertical de turismo, dando servicio a compañías de todo el mundo que operan en esta industria.

Puedes ver el informe aquí: https://issuu.com/endeavorespana/docs/endeavor_spain_impact_report_2019