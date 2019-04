Las ventajas de complementar una dieta vegana con el Vegan Health Support de ALGALENIC LABS Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 15:36 h (CET) ALGALENIC LABS lanza al mercado el Vegan Health Support un suplemento nutricional para veganos Los beneficios para la salud del veganismo no son fácilmente cuantificables. En los últimos años caras conocidas como el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton se han pasado a esta nueva forma de alimentación. ALGALENIC LABS han creado el Vegan Health Support para complementar la dieta de aquellos que se deciden por esta nueva forma de alimentación.

Lo cierto es que la dieta vegana es una de las que mayor auge está experimentando en los últimos años. Cada vez son más las personas que optan por eliminar los productos de origen animal.

Los veganos se nutren principalmente de frutas, hortalizas, verduras, granos y otros alimentos como el tofu o la leche de soja. Al evitar los productos de origen animal se eliminan muchas de las sustancias químicas y grasas saturadas que contienen estos alimentos. Uno de los principales problemas que surgen al tener una dieta vegana es el déficit de calcio y de vitamina B2 y B12.

ALGALENIC LABS ha creado un suplemento diario, el Vegan Health Support para llevar más nutrientes a un estilo de vida vegano. Este suplemento está formulado con Chlorella Marina, vitamina B12, Coenzima Q10, hierro y calcio para proporcionar el perfecto equilibrio nutricional.

Los ingredientes utilizados son seguros y naturales, esenciales para la formación de glóbulos rojos y un funcionamiento normal del sistema nervioso, ayudando a prevenir la desmineralización de los huesos en la pre y post menopausia.

Aporte nutricional de la Chlorella Marina en la dieta vegana

Uno de los principales ingredientes del Vegan Health Support es la Chlorella Marina. La Chlorella Marina está compuesta casi por un 60% de proteínas que es una de las cantidades más bajas por peso que existen. Es rica en fitnutrientes; aporta proteína y aminoácidos, ácidos grasos, luteína,β-caroteno, clorofila y el factor de crecimiento (CGF).

Además la Chlorella Marina también contiene una buena cantidad de nutrientes e hidratos de carbono complejos. En el rango de micronutrientes es donde la Chlorella Marina realmente destaca, por cada 10 gramos contiene: 100% de su recomendada diaria ingesta de vitamina A, 70% RDI de hierro, 50% RDI de zinc, 25% RDI de riboflavina10% RDI de tiamina, niacina, vitamina B6, fósforo, vitamina D y magnesio, 10% RDI de vitamina C, E, folato, ácido pantoténico y calcio.

Los nutrientes que aporta la Chlorella Marina junto con la vitamina B12, Coenzima Q10, hierro y calcio, hacen del Vegan Health Support uno de los suplementos alimenticios más completos para complementar la dieta vegana.

