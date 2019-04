Víctor Segura Lemus publica "Líderes en el desierto: Gosén". El desafío para tomar las riendas de la vida Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 15:32 h (CET) Una mano tendida al lector para ayudarle a conectar con el líder que lleva dentro Este es el libro de un hombre solidario, fraternal, que ha decidido compartir con el lector un pedazo de sí mismo. Son algo más de cien páginas llenas de sabiduría y humanidad, con el objetivo de ayudarle a encontrar la mejor versión de sí mismo.

Líderes en el desierto nace, por tanto, del altruismo y se convierte en una guía espiritual para encontrar al líder que toda persona lleva dentro. En un mundo en el que la sociedad aprisiona y las circunstancias pueden ahogar, Víctor ofrece un camino de esperanza para adquirir un lugar en él. Se trata de “entender que la vida puede estar llena de desaciertos y desiertos, heridas y golpes del alma, que hay que enfrentar con esperanza y optimismo”, dice el autor.

Del optimismo, de levantarse después de caer, nacen las enseñanzas. Eso es precisamente Líderes en el desierto: una mano amiga llena de consejos para aprender a vivir mejor en la soledad del hogar, en el trabajo, en convivencia.

El fin de este libro es acercarse al lector, palpar su estado en interior y ayudarle a sentirse mejor, un líder de su vida. Conseguir la fuerza, la determinación, la valentía necesaria para afrontar el día a día y seguir caminando. De esta manera, el lenguaje escogido es cercano, sencillo y franco.

“Dios me mostró como enfrentar a mis Faraones y aprendí que todo es para bien, aún en las situaciones más brutales y difíciles, pues detrás de la puerta de esos cuartos oscuros siempre hay esperanza. Si no abres la ventana, no entra luz”.

Víctor Segura Lemus cuida al máximo el estilo, lo hace humilde y cercano, y llega a la profundidad del mensaje. Juegos de palabras, interpelaciones al lector, ejemplos, etc., se deslizan a lo largo de los capítulos de una manera exquisita. Aquellos, por su parte, son breves y ligeros: algunos al estilo de la fábula tradicional, otros con parte autobiográfica y todos con la Biblia como cimiento. Moisés es el personaje base y el principal modelo a seguir. Él es capaz de ver la Zarza en un desierto hostil y encontrar a Dios gracias a su fe. Él consigue encontrar la luz entre tanta oscuridad y vencer a sus "faraones" más temidos. ¿Por qué no podría lograrlo el lector también?

Líderes en el desierto, citando a su autor, es fruto de un intento de “estimularte a creer en un liderazgo cristiano capaz de lograr una vida más plena, basado en la convicción de un Dios con poder y con la capacidad de desarrollar líderes grandes a partir de hombres comunes y normales”.

Nada más lejos de la realidad, cualquier lector con unas mínimas inquietudes se sentirá atraído por la lectura de este libro tan profundo.

