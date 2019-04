TusIdeas insta a las PYMEs a proteger su sitio web frente a potenciales ataques cibernéticos Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 15:08 h (CET) Los ataques cibernéticos se están volviendo cada vez más comunes, lo que significa que si un negocio no está preparado para hacer frente a este tipo de amenazas, sus competidores podrían no ser la principal razón por la que debería preocuparse "Según las estadísticas, en algún lugar del mundo se produce un ataque cibernético prácticamente cada minuto, y si bien los comercios electrónicos de hoy suelen disponer de una protección básica frente a este tipo de situaciones, esto no es ni mucho menos suficiente para garantizar a sus clientes y usuarios que su sitio web es seguro", mantienen los expertos de TusIdeas.

Compañías internacionales como eBay, Starbucks o Facebook ya han sufrido ataques cibernéticos a lo largo de su historia. Y aunque resulta obvio que estas empresas disponen de suficiente capital como para implementar las más avanzadas medidas de seguridad, la verdadera pregunta que las PYMEs deberían hacerse no es "¿Cómo voy yo a proteger mi página web si ni siquiera ellos pueden?", sino "¿Soy realmente un objetivo que merezca la pena atacar?".

"El sitio web de un negocio puede convertirse en un objetivo potencial por una gran variedad de razones, pero en la mayoría de los casos estos ataques no son ni mucho menos aleatorios. Si estás posicionado el primero en Google, si dispones de una gran cantidad de tráfico o si te has convertido en un referente de tu sector, es probable que sufrir tu primer ataque cibernético sea una mera cuestión de tiempo", concluyen.

En este sentido, el primer paso para construir un escudo real frente a estos ataques es conocer a qué puede enfrentarse un sitio web mientras intenta hacerse un hueco en Internet. El pishing, por ejemplo, consiste en el envío de un correo electrónico u otro tipo de mensaje falsificando la identidad del remitente con el objetivo de causar un perjuicio a la persona que recibe y abre dicho mensaje (o a su empresa).

"A día de hoy aún se dispone de muy poca información con respecto a los distintos tipos de ataques cibernéticos más comunes, como el pishing, el DDOS o las inyecciones de código en base de datos. Por eso, se convierte en esencial disponer de un profesional a cargo de la seguridad del sitio web en cualquier empresa que tenga presencia online, ya sea de integrado en la empresa como un trabajador más o externalizando esta labor en una empresa externa especializada", explican.

