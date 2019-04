Amazing, elegida una de las 100 Mejores Ideas de 2018 Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 15:12 h (CET) Esta agencia especializada en Amazon ha sido galardonada dentro de la categoría de servicios en los premios anuales organizados por Actualidad Económica. El reconocimiento selecciona a los 100 mejores productos o servicios españoles, entre 16 categorías, que destaquen por su innovación y originalidad La agencia especializada en Amazon, Amazing, ha sido elegida como una de las 100 Mejores Ideas de 2018 en la 42º edición de los Premios anuales de Actualidad Económica. Estos galardones reconocen a las empresas, productos o servicios más innovadores y originales del año que gracias a su innovación y la originalidad, contribuyen a la generación de riqueza en nuestro país desde diferentes sectores: Alimentación, Motor, APPS, Publicidad, Energía, Pymes, Estilo de vida, RSC, Finanzas, Salud, Formación y Empleo, Servicios, Ideas sostenibles, Tecnología, Innovación industrial y Viajes y ocio.

Amazing, que concretamente ha sido seleccionada dentro de la categoría de servicios y ocupa el puesto 76º dentro del ránking, cumple con estos dos objetivos de poner en marche un servicio innovador y original hace menos de un año. De hecho, esta agencia especializada en Amazon trabaja con primeras marcas de todas las categorías para ayudarles a vender más en esta plataforma líder en venta online. Gracias a su enfoque data-driven y a su equipo multidisciplinar especializado en Product Listing y Advertising, obtiene mejoras significativas en la visibilidad de los productos y el incremento de las ventas.

Su especialización es la garantía de que Amazing sea capaz de cubrir todo su ecosistema, desde consultoría, estrategia, planificación, ejecución, contenidos, publicidad y analítica, lo que permite aplicar todo este conocimiento íntegro de Amazon a los diferentes planes de cada cliente.

“Nuestra especialización nos ha hecho convertirnos en el departamento de Amazon de nuestros clientes”, destaca Antón Suárez, director comercial de Amazing. ”Para nosotros es todo un orgullo recibir este galardón y no solo es una forma de reconocer todo el esfuerzo llevado a cabo durante estos meses por parte de todo el equipo, sino que nos anima a seguir trabajando por seguir siendo cada día mejores y seguir innovando en la difícil tarea de comprender el complejo ecosistema de Amazon, que tanto nos apasiona”.

Aunque el nombre de los 100 galardonados ya se ha dado a conocer, la entrega de premios no tendrá lugar hasta el próximo 8 de mayo.

