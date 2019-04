Primer Educador Canino español que logra Certificación como Especialista en Ansiedad por Separación

Carlos Míllara, educador canino y creador de CANMIGOS ha conseguido la Certificación como Especialista en Ansiedad por Separación. Míllara se ha graduado a principios de Abril, tras la finalización del programa intensivo de 13 semanas, creado por la experta reconocida internacionalmente en Ansiedad por Separación, Malena DeMartini CANMIGOS es el primer centro educador que ofrece la primera Certificación como Epecialista en ansiedad por Separación de los perros en España. Se puede pedir cita online como por teléfono.

Malena DeMartini creó el programa de certificación en 2014, basándose en sus más de 15 años de dedicación exclusiva en el entrenamiento de la Ansiedad por Separación, y tras cientos de casos resueltos con éxito. Es la autora del libro Treating Separation Anxiety in Dogs (Tratando la Ansiedad por Separación en Perros). Hay estudios que hablan de que este problema afecta a más del 17% de los perros. “La Ansiedad por Separación causa estragos en las vidas de ambos, el perro y los humanos, especialmente si se deja sin resolver. Este trastorno particular no es sencillo de solucionar, y contar con el soporte de un Educador Canino especializado es esencial para lograr la mejoría o la resolución del mismo,” dice DeMartini. La buena noticia es que también hay estudios que demuestran que con el trabajo correcto la mayoría de casos pueden mejorar notablemente y/o llegar a solucionarse.

La Ansiedad por Separación es un problema en el cual el perro no sabe gestionar emocionalmente el hecho de quedarse solo, cuando sus humanos se van, por ejemplo, a trabajar, a cenar fuera, o al cine. El perro lo puede demostrar de muchas maneras: vocalizando (ladrar, aullar, llorar, …), rompiendo cosas, haciendo sus necesidades en casa, … o incluso auto-lesionándose. Ello conlleva un estrés importante para las personas, que sufren cada vez que tienen que salir de casa, e incluso en ocasiones se sienten prisioneros en ella, porque evitan salir para prevenir los destrozos, las quejas de los vecinos, o el hecho de que el perro sufra.

El Programa de Certificación en Ansiedad por Separación está diseñado para educadores caninos con experiencia y con habilidades avanzadas que buscan aumentar su eficiencia y eficacia al trabajar con clientes con perros con Ansiedad por Separación. El programa cubre todas las complejidades del trabajo con clientes con perros con Ansiedad por Separación. Compuesto por discusiones grupales, webminars, revisión de casos reales, un examen a mitad del curso y un examen final, que incluyen exámenes escritos y orales con gran nivel de detalle, el programa enseña a los educadores caninos cómo trabajar codo con codo con los clientes. Debido a la naturaleza del trastorno de Ansiedad por Separación, el entrenamiento puede realizarse utilizando herramientas online, lo que implica que los Educadores Caninos Certificados en Ansiedad por Separación pueden ayudar a clientes residentes en cualquier lugar.

CANMIGOS dispone de un equipo de 3 educadores caninos, y ofrece servicios de Educación y Adiestramiento Canino a domicilio y en remoto (en remoto exclusivamente en casos de Ansiedad por Separación), con sistemas y protocolos de trabajo basados en el refuerzo positivo, y en el respeto de la naturaleza del perro.