Labelium nombra a Pablo Díaz director general global de Ebronext

lunes, 29 de abril de 2019, 14:32 h (CET) Labelium, agencia internacional de marketing online orientada 100% a resultados, ha nombrado a Pablo Díaz, director general global de su división Ebronext, agencia independiente de estrategia de comercio electrónico (e-retail), fundada por ex empleados de Amazon y expertos en Perfomance Media Ingeniero Industrial por la Universidad de Cantabria, cuenta también con un máster en Administración de Empresas por INSEAD Business School. Desarrolló parte de su carrera como gerente de proveedores en Amazon y es miembro del consejo asesor de Ekinomious.

Pablo se incorporó a Ebronext en 2018 como director general de España y a partir de ahora asumirá la gestión global de la compañía, que cuenta con sedes en Barcelona, Lisboa, Londres, Madrid, Milán, Frankfurt, París, Sao Paulo, Sídney y Viena, con el objetivo de impulsar su desarrollo.

Ebronext entró en el Grupo Labelium en 2017 y juntos están presentes en 15 oficinas de todo el mundo donde ya han trabajado con más de 200 clientes. El equipo de ex empleados de Amazon y expertos en marketing digital trabajan directamente con sus clientes para desarrollar el negocio, aportando una visión estratégica, con un enfoque basado en datos y orientado a rendimiento. Ebronext tiene como objetivo ayudar a sus clientes a entender los canales de e-retail, diseñar una estrategia orientada a aumentar sus ventas y acelerar la implementación para asegurar una ejecución impecable. Ebronext, como todo el Grupo Labelium, se caracteriza por ser absolutamente transparente, por transferir conocimiento de forma activa y por alinear sus objetivos con los de sus clientes.

Sobre Grupo Labelium

Grupo Labelium es una agencia internacional de Marketing, con más de 15 años de experiencia en el sector, que establece relaciones de confianza con sus clientes basadas en conseguir sus objetivos, la transparencia en la gestión de los medios digitales y un servicio de la mayor calidad. Fundada en París en 2001, es una agencia independiente con una red de 20 oficinas en todo el mundo, 10 de ellas en Europa. Entre las marcas pertenecientes al Grupo Labelium se encuentran Ebronext, Feed Manager, M13H Data Consulting y KlickKoncept.

España fue, en 2007, la primera oficina internacional del grupo y comenzó como una agencia especializada en Marketing de Buscadores para, en poco tiempo, posicionarse como una de las principales agencias de Marketing Digital del mercado español. En la actualidad su oferta de servicios abarca Media (SEM / PPC /SEO; Automatización, Display, Social, Programmatic); Data Marketing (Marketing Analytics, modelos predictivos, experimentos y A/B Testing, y visualización de datos); o E-Retail Management (Amazon Management, gestión publicitaria emazon -AMS – DSP-, Feed Price / CSS), entre otros.

