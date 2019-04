Libertex potencia su cartera de activos con Repsol y otros gigantes europeos Comunicae

lunes, 29 de abril de 2019, 12:48 h (CET) Las tecnológicas Siemens y SAP, la energética Enel, la química BASF o el equipo de fútbol Juventus de Turín son las nuevas opciones de Libertex en su plataforma de trading online Tras la incorporación de Lyft y Pinterest al terminal de trading, Libertex anuncia el lanzamiento de otros nueve CFD (contratos por diferencia) para acciones de otras tantas compañías, líderes en el mundo. Con estas incorporaciones, los traders pueden tener una cartera más diversificada utilizando estos activos.

Entre los nuevos instrumentos disponibles destaca el de Repsol. La compañía energética española debuta en Libertex en un gran momento de forma cuando, seis años después, ha vuelto a consolidarse como el valor favorito del IBEX 35 para los próximos 12 meses, según los pronósticos de 23 casas de análisis.

Igor Galkin, Director de Desarrollo de Negocios Globales y Ventas del Grupo Libertex, se refirió a este movimiento como una de las grandes apuestas de la compañía: "Siempre estamos en una búsqueda continua de las mejores opciones para nuestros clientes y, prueba de ello, es la inclusión de Repsol y otros gigantes europeos, en un momento como este, en el terminal de Libertex. De la misma manera que no cabría imaginarse el mercado financiero español sin Repsol, a partir de ahora no cabe imaginarse una cartera de activos completa, sin la posibilidad de incluir las acciones de Repsol".

De Siemens a la Juventus FC

Empresas tecnológicas como Siemens y SAP, energéticas como Enel y la ya mencionada Repsol, la química BASF o el equipo de fútbol Juventus de Turín son algunas de las nuevas opciones que los usuarios de Libertex podrán encontrar en la plataforma de trading con las siguientes denominaciones: Siemens AG (SIE), ENEL SPA (ENEL), BASF SE (BAS), Juventus Football Club SPA (JUVE), SAP SE (SAP), Repsol SA (REP), VINCI SA (DG), TOTAL SA (FP) y Electricite de France (EDF).

Estos activos representan diferentes segmentos de la economía de la Unión Europea: construcción, energía, maquinaria, etc. y aumentan el número de CFD de empresas líderes mundiales disponibles en Libertex. Con los nuevos instrumentos, los usuarios pueden diversificar sus carteras y operar con las tendencias económicas de diferentes ámbitos, como impulsoras de sus estrategias comerciales.

