Sandos Caracol: el resort de ecoturismo más recomendado en Expedia

lunes, 29 de abril de 2019, 12:32 h (CET) Sandos Hotels and Resorts comunica que Sandos Caracol Eco Resort se clasifica en el primer lugar del mundo como la estancia ecológica más recomendada por los viajeros de Expedia, que buscan experiencias que favorezcan al medio ambiente y reduzcan la huella ecológica Expedia, la agencia de viajes en línea más grande del mundo, evaluó los comentarios de ocho millones de "Eco-Viajeros" y calificó a Sandos Caracol como la estancia ecológica más recomendada.

Si bien para Sandos Caracol el ser clatalogado como líder en el Top Ten de hoteles ecológicos en el mundo es un logro increíble; un hito aún más significativo es ser reconocido como el único hotel ecológico en toda América Latina que forma parte de esta selección. Expedia también reveló los diez destinos principales para el ecoturismo, con México ubicándose en el segundo lugar. Esta mención no solo es un honor increíble, para la cadena hotelera, sino un gran logro en su historia.

Esta recomendación, junto con las prácticas sostenibles y las Certificaciones de Rainforest y Travelife Gold obtenidas, confirman la dedicación y determinación de Sandos Caracol para continuar marcando la diferencia en la industria hotelera al brindar un servicio excepcional y al mismo tiempo reducir la huella ecológica y crear conciencia en los viajeros.

Sobre Sandos Hotels & Resorts

Sandos Hotels & Resorts es una marca joven líder en el sector de la hotelería que busca ofrecer experiencias memorables a cada uno de sus huéspedes. Hoy en día, cuenta con un total de nueve propiedades todo incluido repartidos entre los mejores destinos de playa en España y México, con hoteles tanto para familias como para adultos que buscan unas vacaciones inmejorables.

