Certireformas aconseja la reforma integral como inversión de alta rentabilidad en Madrid

lunes, 29 de abril de 2019, 12:00 h (CET) La subida de los precios de la vivienda de segunda mano en la comunidad de Madrid se mantiene y consolida por quinto año consecutivo. Aprovechando las devastadoras consecuencias de la última crisis, los particulares y en especial los inversores se han encontrado con una situación más que favorable que sin duda no están dejando escapar Estabilización y recuperación tras la crisis

Una vez pasados los peores años de la crisis financiera, los precios comenzaron a subir lentamente al principio para coger fuerza en estos últimos años. Tanto en el 2017 como 2018 el aumento ha sido significativo comparado con sus años previos.

En estos momentos, el precio medio para una vivienda de segunda mano en Madrid se sitúa en un nivel de 3.903,00 €/m2. Lo que coloca el valor del metro cuadrado de suelo madrileño al nivel de la mejor época previa a la llegada de la crisis.

Factores que influyen en la recuperación

Para Rogelio Lagunas, director técnico de Certi Reformas Madrid, no solo la estabilización económica de las familias está contribuyendo a la normalización y alza del mercado inmobiliario, el bajo interés bancario y la irrupción masiva de inversores en el mismo están siendo sin duda los factores clave.

Actualmente, España cuenta con un porcentaje muy elevado de viviendas envejecidas. Suelen destinar el 5% de su presupuesto al mantenimiento de los bienes muebles, como los vehículos, y en el caso de la vivienda no superan el 1,5%. El hogar es probablemente la mayor inversión que se hará en la vida, y solo tiene sentido mantener esa inversión en las mejores condiciones en lugar de dejar que se deteriore. Cada vez más familias tienen más claro el potencial y la importancia del valor de la vivienda que ocupan y las reformas integrales en Madrid han aumentado en un 30% en los últimos 5 años.

Por otro lado, la irrupción de los fenómenos de turismo masivo, el auge de plataformas como Airbnb o Homeaway y la gran rentabilidad económica asociada a este tipo de actividad, han empujado a muchos inversores a meterse en el sector, viéndose el mercado de viviendas de segunda mano en Madrid impactado al 100%.

Antiguos barrios deteriorados del centro de Madrid se están transformado rápidamente. Los inversores compran inmuebles o edificios enteros en Madrid y mediante una Reforma integral de los mismos van rehabilitando y renovando zonas enteras. Los precios aumentan en gran medida y la rentabilidad está por encima de cualquier otro activo de inversión.

Desde Certi Reformas Madrid, consideran que la tendencia de los precios de la vivienda en Madrid seguirá al alza y que es un momento optimo para comprar y reformar una vivienda como inversión o revalorizar la vivienda con una reforma integral, en más de un 20% del valor de venta y en el caso de alquiler, en más de un 30%

