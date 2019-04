Felicidades maestros “Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos”. Carl Gustav Jung. (1875-1961) Carlos Javier Jarquín

domingo, 28 de abril de 2019, 09:39 h (CET) “El día del maestro es de carácter internacional. La fecha de celebración en cada país varía a pesar de que la UNESCO sugiere que el día se celebre el 5 de octubre de cada año”. Ejemplo de algunos países: (EE. UU) Martes de la primera semana de mayo, Colombia, México y Corea del Sur 15 de mayo, el Salvador 22 de junio, Guatemala 25 de junio, Nicaragua 29 de junio, Argentina 11 de setiembre, Canadá, Rusia y Portugal 5 de octubre, Chile 16 de octubre, Vietnam 20 de noviembre, Costa Rica 22 de noviembre, Turquía 24 de noviembre, España 27 de noviembre, Panamá 1 de diciembre y Cuba 22 de diciembre.

La vida es un cielo y nosotros somos estrellas y lo que aprendemos en la vida es el brillo de la vida, pero no todos sabemos brillar inmensamente. De todas las profesiones la del maestro es sumamente la más encantadora y admirable, son el condimento para el exquisito alimento del extraordinario conocimiento. El sublime maestro es una joya invaluable, la dedicación y pasión que entrega diariamente es de infinito resplandor.

¡Fuertes aplausos!, y mi más grato laudable para todos los maestros del mundo, ustedes decoran formidablemente el fantástico desarrollo de nuestro país a través de sus valiosas e indecibles enseñanzas, gracias por colorear el presente y diseñar un prodigioso futuro.

El gobierno que invierte en arte, educación y salud, es ¡digno de admiración!. Un pueblo con espléndida y plural educación vivirá inundado en progreso, un pueblo mediocre siempre vivirá ahogado en abundancia de infortunio […]. Los padres que invierten en educación, están heredando, inagotable mar de inspiración.

Hay maestros; prácticos, teóricos, empíricos y profesionales, todo lo que hemos aprendido, ha sido por la delicadeza del maestro que sin nada de egoísmo no ha conducido por el camino del saber. Felicidades maestros especialmente a los que cotidianamente están en aulas e impartiendo y transmitiendo el aroma del conocimiento que han adquirido. Cuando un maestro muere en el cielo se apaga una estrella, y cuando nace un maestro las estrellas iluminan mejor que lo normal. Los maestros son príncipe de la enseñanza, merecen respeto sincero y afecto por siempre, gracias a todos ellos, nuestra existencia tiene agradable sabor y color, la maravillosa presencia del buen maestro hace la diferencia en nuestro universo… Edith Hernández Villanueva, es excepcional e irremplazable amiga, maestra, asesora de tesis, conferencista, tallerista en temas de arte, es poeta y escritora. Nació el 13 de junio de 1972 es originaria de la Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas México.

Profesión: Lic. En Educación Básica, Maestría en Educación Básica con especialidad en Educación Inclusiva e integración educativa y cursa el Doctorado en desarrollo Educativo con énfasis en la Formación de profesores, todas por la Universidad Pedagógica Nacional.

Actualmente es Asesor Técnico Pedagógico para la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas en el nivel básico y en el nivel superior, docente de maestría para la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 285 Reynosa y Coordinadora de la subsede Río Bravo de la misma Universidad.

Artista y promotora: “Es Miembro Fundador y Coordinadora en México de la Red Internacional de Actores por el Arte y la Educación (México-Colombia) desarrollando proyectos de vinculación e intercambio de experiencias educativas exitosas que tienen como eje transversal el arte”.

Es fundadora y Directora de la Asociación Cultural Art D’ Riu. que sin fines de lucro realiza actividades en los ámbitos del arte, la educación y la cultura en la búsqueda de la mejora del tejido social teniendo todas ellas un enfoque de paz. Confluyen artistas y docentes de diferentes países.

Obra Literaria: “A los 12 años se inició de manera autodidacta en la escritura de poesía y cuentos que compiló en una antología editada solo para los miembros de la familia. Durante la juventud y gran parte de la edad adulta solo escribió para sí misma. Posteriormente cuando un periódico mostró interés en sus producciones comenzó a publicar”.

Sus producciones se han publicado en diversas antologías de México, Estados Unidos y España, en periódicos locales, del estado y de Nuevo León como de Veracruz. Ha sido prologuista para diversos libros de historia local, y de poesía en México, Estados Unidos y Colombia.

“Ha participado como poeta invitada extranjera en la Tercera Conmemoración del Aniversario Luctuoso de Gabriel García Márquez en Aracataca, como poeta invitada de México ha participado en Santa Martha, Barranquilla y en Puerto Colombia, en Colombia. En presentaciones de libros en México, Estados Unidos y Colombia”. Cuenta con un poemario inédito titulado “Soy y voy desnuda”.

A través de estas líneas recibe mis sinceras congratulaciones por cada éxito que has obtenido, sigue trabajando por el arte y la cultura, tu auge artístico es cautivador e inenarrable, ¡oh, cuanto elogio ser tu amigo!.

