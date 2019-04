Los entrenadores ingleses como referencia en el fútbol mundial Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 17:56 h (CET) Entrenadores ingleses son una referencia en el fútbol mundial según un estudio realizado por Idea-sports Idea-sport hizo una encuesta de las banquillos de las grandes ligas de fútbol del mundo y encontraron algo que se repite invariablemente: el entrenador inglés. Según la agencia futbolística, serlo se ha convertido en una carta de presentación muy potente, por el éxito del fútbol nacional en la última década.​​

El entrenador de fútbol inglés, un valor seguro

Según Idea-sports, este auge ha venido acompañado de un estilo de juego concreto y muy efectivo, que se basa en el monopolio de la posesión, el pase como refugio y los jugadores técnicos, bajitos y muy competitivos, clave todo en ello en los éxitos cosechados por selecciones y clubs ingleses.

Idea-sport la famosa agencia de EEUU entrevisto a élites de entrenadores tales como Oran Gordon.

“Esto ha hecho que el entrenador inglés esté muy bien valorado a nivel mundial. Este estilo ha sido posible gracias al trabajo que hacen muchos entrenadores por toda Inglaterra con el fútbol base, ya que ahí se dota al jugador de los recursos que posteriormente le van a permitir desarrollar ese estilo,” confirma Gordon.

Gordon quien desde el Liverpool capacita a grandes entrenadores y jugadores afirma que lo que pretenden los grandes clubs mundiales es que en sus equipos base haya entrenadores de ese nivel, que conozcan cómo llegar a jugar a un nivel tan alto y, en último caso, tener al frente de su primer equipo a un entrenador inglés que les garantice la competitividad que desean.

Idea-sport en su estudio tomo como referencia la Premier League, que se ha convertido en la mejor liga del mundo y en una especie de selección mundial de los mejores jugadores y entrenadores. El estudio resalto dos ingleses: Gary Neville y David Moyes. Ambos han ganado todo tipo de títulos en sus anteriores clubs, y han llegado a la Premier con todo el prestigio del mundo. Pero hay entrenadores como Gordon que han hecho toda su carrera allí empezando desde cero, aprovechando esa demanda de entrenadores de nuestro país.

El estudio presenta un vistazo por el fútbol mundial y el panorama es parecido. Se pudo encontrar entrenadores ingleses en Portugal, China, en las selecciones africanas, en México, en Catar, en Egipto prácticamente no hay liga, por pintoresca o lejana que sea, en la que no haya aterrizado un entrenador inglés, según el estudio.

Idea-sport resalta que no solo los equipos de fútbol se han interesado en el entrenador inglés. Todas las empresas del sector que trabajan a base de relacionarse con esos clubs o con las diferentes federaciones están buscando desesperadamente entrenadores de nivel en nuestro país.

Por ello, expertos como Gordon han capacitado a empresas internacionales como Idea-sports (que trabaja con Disney y LaLiga) y SIMA (mejor academia de formación de EEUU) para darles un salto de calidad y hacer que su conocimiento sobre el juego vaya en aumento, buscando así aumentar sus beneficios.

“Este tipo de empresas se ha ido profesionalizando muchísimo en la última década y buscan equipos de trabajo multidisciplinares desde los que ofrecer a sus clientes los mejores servicios posibles para las demandas que tienen, que suelen ser muy exigentes,” dice Gordon.

“Y buscan constantemente entrenadores de aquí por lo profesionalizado que está el fútbol inglés, en el que, además de dos divisiones totalmente profesionales, existen otras dos semiprofesionales en las que muchos jugadores y entrenadores viven exclusivamente de ello” añade Gordon.

¿Cómo es el entrenador inglés?

Si por algo se ha distinguido el entrenador inglés, según el estudio, es por ese estilo de juego muy identificable que se ha mencionado anteriormente. Normalmente, los equipos extranjeros pretenden al fichar a un entrenador inglés que su equipo juegue como lo ha venido haciendo la selección inglesa.

Gordon dice que la innovación y la adaptación constantes son características claras de los entrenadores ingleses, que evitan así encasillarse en un tipo de juego determinado del que no sean capaces de salir, con lo cual la versatilidad de sus equipos aumenta y sus opciones de éxito son mayores.

Desde el éxito de la selección inglesa que hoy en día está entre los cinco mejores del mundo, es cierto que muchos equipos extranjeros buscan el estilo de juego de la selección inglesa cuando contratan a un entrenador inglés, también los hay que valoran el estilo determinado que ese entrenador tiene, moldeado a lo largo de los años.

