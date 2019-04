III Premios de Diversidad e Inclusión para reconocer la excelencia empresarial de las compañías en España Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 16:57 h (CET) Impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, los "III Premios de Diversidad e Inclusión (D&I)" reconocen la labor empresarial en la gestión estratégica de la Diversidad Corporativa y la Inclusión sociolaboral de personas en riesgo de exclusión. El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de julio La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, convocan los III Premios de Diversidad e Inclusión (D&I) para reconocer el compromiso de empresarial en materia de diversidad corporativa e inclusión sociolaboral, otorgando visibilidad a las mejores prácticas realizadas por las empresas junto a los grupos de interés implicados. Esta tercera edición de los premios también tiene por objetivo concienciar al tejido empresarial, la Administración Pública y la sociedad en general sobre la importancia que tiene construir entornos inclusivos que empoderen a grupos sociales tradicionalmente excluidos del mercado laboral, así como fomentar la implantación de medidas no discriminatorias en la gestión del Talento, que permitan al conjunto de la fuerza laboral aportar todo su talento al mercado laboral.

Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “a través de estos premios, nos damos cuenta de la importancia estratégica que la gestión de la Diversidad Corporativa y la Inclusión están adquiriendo en los consejos de administración, ya que suponen elementos clave para un mejor desarrollo de su propia actividad, las relaciones con grupos de interés, la optimización de la gestión de riesgos o el alcance de posiciones de liderazgo en su sector”.

La Fundación Adecco trabaja bajo el modelo de diversidad corporativa, #DiversidadSinEtiquetas, un activo empresarial estratégico que responde al pool de talentos diferentes necesarios para el funcionamiento óptimo de la empresa, aceptando, respetando y aprovechando las perspectivas diversas mediante modelos colaborativos. Además, es un modelo que reconoce y defiende la identidad, singularidad y dignidad de todas las personas que componen los Grupos de Interés de la empresa, a la vez que adquiere un valor social cuando apoya el empoderamiento y la inclusión de personas en riesgo de exclusión.

Los premios cuentan con cuatro categorías que diferenciadas para poner en valor aspectos concretos que existen dentro del ámbito de la Diversidad y la Inclusión:

CATEGORÍA I. El Premio al mejor Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión reconocerá la mejor visión empresarial de la Diversidad e Inclusión (D&I) en España, su integración como elemento estratégico, su transversalidad y la orientación a todos los grupos de interés de la empresa (empleados, clientes, proveedores, etc.).

CATEGORÍA II. Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral, que reconoce la mejor iniciativa y estrategia de selección y gestión de los recursos humanos para fomentar la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión social en la propia empresa.

CATEGORÍA III. Premio a la mejor práctica en Acción Social, es decir a la mejor práctica educativa, formativa y laboral desarrollada por las empresas con las comunidades locales para empoderar a personas en riesgo de exclusión social, y favorecer así su inclusión laboral y social.

CATEGORÍA IV. Premio a la mejor práctica para la transformación cultural en Diversidad e Inclusión que haya favorecido y promovido la transformación de la cultura organizacional en materia de Diversidad e Inclusión. Se incluyen en esta categoría acciones de formación, sensibilización y comunicación corporativa (acciones de voluntariado, campañas de comunicación y publicidad).

Además, el jurado podrá otorgar un accésit a aquellos proyectos más relevantes que hayan sido impulsado por pymes de nuestro país, en las diferentes categorías. El plazo de recepción de candidaturas, que ha dado comienzo hoy, estará abierto hasta el próximo 5 de julio. El formulario de solicitud y las bases de los premios se encuentran en el enlace

www.fundacionadecco.org/premiosdiversidad

Un jurado de reputados expertos del ámbito académico, empresarial e institucional, valorará los proyectos para los que tendrán en cuenta la visión estratégica de la Diversidad Corporativa y la Inclusión, el impacto social y corporativo de las iniciativas, la consistencia y permanencia del proyecto en el tiempo, la replicabilidad del modelo y visión, el carácter innovador, la originalidad de la idea, proceso, producto y/ o solución propuesto, el alcance geográfico/ personas / organizaciones implicadas, la diseminación en la cadena de valor de la empresa en caso que aplique y la existencia de objetivos claros y medibles e indicadores de seguimiento.

El fallo del jurado se dará a conocer durante el segundo semestre del año, tras el que se celebrará el acto de entrega de galardones a los ganadores de cada categoría.

Además, coincidiendo con el veinte aniversario de la Fundación Adecco, el jurado reconocerá de forma honorífica como mejor Líder Inclusivo a aquel representante empresarial pionero con mayor implicación, apuesta y compromiso con el desarrollo de las políticas de D&I en la empresa. Un líder visionario que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha apostado, trabajado, liderado y convencido sobre la importancia que tiene la Diversidad en las organizaciones contemporáneas.

I & II Edición

Con más de 125 candidaturas presentadas en las dos ediciones y bajo la presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España, las organizaciones premiadas han sido: En la primera edición, Telefónica España por su Plan Estratégico de Diversidad e Inclusión; Leroy Merlin España por su estrategia en Inclusión Laboral; la Acción Social de Airbus a través de su programa Flying Challenge y el programa de Voluntariado Corporativo de Mutua Madrileña. Las organizaciones premiadas en la segunda edición han sido: Vodafone y su plan de impulso a la Diversidad Estrategia de Diversidad; Meliá Hotels International fue galardonado con el Premio a la mejor práctica en Inclusión laboral. El Premio a la mejor práctica en Acción Social fue para Generali. Además, en esta categoría el jurado otorgó una mención especial al proyecto Campus 0.0 de Arquitectura y acción social a la Universidad San Pablo CEU. Y por último, el Premio a la mejor práctica para la transformación cultural en Diversidad e Inclusión fue para Naturgy.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo:

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad

El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas responsables.

Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, B/S/H Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Grupo Antolin, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Placo Saint-Gobain, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España.

