Madrid acogerá CIBECOM'2019, el evento de comunicación más exclusivo, los días 8, 9 y 10 de mayo Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 15:53 h (CET) Un evento de las características de CIBECOM’2019 solo ocurre cada cierto número de años. La ocasión de acceder a las opiniones de un amplio número de líderes mundiales en sus respectivos sectores de forma personal y directa, se produce en muy pocas ocasiones. De hecho, la alineación de grandes figuras que participarán en CIBECOM’2019 se trata de un hecho sin precedentes en el mundo de la comunicación en lengua española y portuguesa Reputación

Nunca han participado tantos expertos del análisis de comunicación y reputación en habla española y portuguesa en un mismo evento y de manera tan implicada, ya que a lo largo de la cumbre se presentarán, en primicia, cuatro investigaciones de la mano de EUPRERA, MERCO, Reputation Institute y Villafañe & Asociados. También colaborará Corporate Excellence, elaborando las conclusiones de CIBECOM’2019, mientras que TrustMaker participará activamente en la dinamización del evento. El presidente de la Global Alliance for Public Relations and Communications Management, José Manuel Velasco y el presidente de Fundacom, Miguel López-Quesada, también participarán en el evento de todos los comunicadores de lengua española y portuguesa.

Líderes emocionales

Nunca una cumbre de comunicación albergó tantos campeones y campeonas del deporte:

12 campeonatos del mundo, una medalla de oro olímpica, siete campeonatos de Europa, tres medallas paralímpicas, dos Tours de Francia, dos Giros de Italia, tres Vueltas a España y 17 victorias de Gran Slam se verán representados en el eje de emoción de CIBECOM 2019 gracias a Alberto Contador, Javier Fernández, Gema Hassen-Bey, Toni Nadal y Gisela Pulido.

La poesía musical también tendrá su protagonismo con Jorge Drexler, el cantante y compositor uruguayo, ganador de un Oscar en 2005, que fue la primera persona en participar en un evento TED en lengua española.

Estas visiones se verán complementadas con directivos de máximo nivel de LLYC, MARCO, Grupo SID, Natura y Coca Cola.

Líderes tecnológicos

Los principales expertos tecnológicos inspirarán a los profesionales de la comunicación en español y portugués en diferentes terrenos:

Futuro Digital: Brian Subirana, director del laboratorio de Internet of Things del MIT

Inteligencia Artificial: Carme Artigas de Synergic Partners/Telefónica

Transformación Digital: Nacho Tovar, de Iberia

Ciberseguridad: Mar López Gil, del Gobierno de España

Blockchain: Arancha Martínez de ComGo.io

Bots: Óscar Kaufmann de StreamicsLab

Smart Data: Alejandro Moreno de Rebold Líderes de la transformación social

El Secretario General de la OEI , Mariano Jabonero, charlará con Camilo Granada, el anterior Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones de Colombia sobre los retos de generar cambio social en la ciudadanía.

Líderes empresariales y reivindicativos debatirán sobre la realidad de la diversidad e inclusión en las organizaciones de hoy en día, sobre el entendimiento entre los comunicadores y los abogados, sobre la importancia del diálogo con el consumidor y sobre los asuntos críticos que acechan a cualquier habitante del planeta y que hay que saber gestionar. Airbus, Banco Dominicano del Progreso, Interbank, Thinking Heads, Accenture Interactive, Pizzolante, CEIB, SEGIB, OCDE, Naciones Unidas e Interpride serán algunas de las organizaciones participantes.

Todo ello, arrancará con diferentes talleres prácticos impartidos por Aqualia, FCC Construcción, LLYC, MARCO y MD Anderson Cancer Center.

CIBECOM’2019 es la segunda edición de la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que se celebra en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo de 2019 bajo el lema “Tecnología, Emoción y adaptación, fundamentos de un nuevo mundo”. Las inscripciones a CIBECOM’2019 se pueden realizar directamente en:https://cibecom.lat/inscripcion (español) y https://cibecom.lat/pt/inscripcion (portugués).

Los patrocinadores principales de CIBECOM’2019 son LLORENTE Y CUENCA Y MARCO DE COMUNICACIÓN. Entre los patrocinadores figuran Accenture Interactive, Iberia, Rebold, Santander. Los patrocinadores de contenidos son Corporate Excellence -Centre for reputation leadership, MERCO, Reputation Institute, Thinking Heads y Villafañe & Asociados, mientras que los Colaboradores de Conocimiento son Aqualia, FCC Construcción y MD Anderson. El cóctel de inauguración de la cumbre será patrocinado por Cementos Progreso y Coca Cola España. Los productos oficiales de CIBECOM’2019 correrán por cuenta de CECUBO, Comunicae, Foxize y Synthetron. Los medios oficiales son Corresponsables, Dircomfidencial, Ejecutivos, Eventoplus y Factor de Éxito.

Fundacom, la fundación para el impulso de la comunicación en español y portugués en el mundo, es la organizadora de Cibecom. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de comunicadores de Iberoamérica, y simboliza la unión por el impulso de la dirección de comunicación y de sus profesionales en los países de habla hispana y portuguesa. Las asociaciones que impulsan Fundacom son: Aberje (Brasil), APCE (Portugal), Asodircom (República Dominicana), AURP (Uruguay), CICOM y PRORP (México), CECORP (Colombia), CPRP y Círculo Dircoms (Argentina), FOCCO (Chile) y Dircom (España).

