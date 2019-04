MAD Lions E.C. buscará revalidar título en el EU Masters este fin de semana Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 12:36 h (CET) El equipo español se enfrentará mañana a Misfits Premier en semifinales. El otro duelo del sábado será entre Fnatic Rising y SK Gaming Prime Llega el fin de semana decisivo en el EU Masters de League of Legends. Misfits Premier, Fnatic Rising y SK Gaming Prime, tres filiales de equipos de la League of Legends European Championship (LEC), pelearán junto al vigente campeón del torneo, MAD Lions E.C., por ser coronados como ganadores en el Leicester Haymarket Theatre.

El equipo español ha conseguido llegar al tramo final del EU Masters tras un inicio muy malo en la fase de Play-in, con tres derrotas. Sin embargo, logró reponerse y empezar a ganar partidos hasta sumar diez victorias consecutivas. Una racha espectacular que buscará seguir alargando este fin de semana.

Su rival en semifinales será Misfits Premier, que viene de derrotar a BIG en cuartos de final por 2-1. Por su parte, los leones tuvieron que eliminar al otro equipo de la Superliga Orange para estar en semifinales, Splyce Vipers. Las víboras llegaban como flamantes campeones de la SLO, pero se toparon con un gran MAD Lions que no les dio ninguna opción.

El conjunto español y Misfits Premier ya se vieron las caras en la fase de Play-in del EU Masters. El recuerdo no es bueno para MAD Lions, que perdió ese partido tras un primer día horrible del equipo de Araneae.

La otra semifinal enfrentará a Fnatic Rising y SK Gaming Prime. Los primeros derrotaron a Ventus Esports en los cuartos de final por 2-1, mientras que SK Gaming Prime hizo lo propio con Team LDLC. Hay que destacar que Fnatic Rising es el único campeón de liga que ha llegado hasta este punto del torneo.

Queda claro que las canteras de los equipos de la LEC son duros rivales y han elevado el nivel de las ligas regionales. No obstante, MAD Lions ha sido el equipo que ha evitado el pleno de filiales en la fase final del European Masters.

Las semifinales arrancan mañana a las 16:00 con el partido entre MAD Lions E.C. y Misfits Premier. Una vez finalice ese encuentro, sobre las 19:00, empezará la segunda semifinal. La gran final será el domingo a las 16:00. Los seguidores podrán ver la acción a través del canal de ESL España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.