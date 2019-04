Programa del Máster Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Valencia curso de 2019 Las especializaciones y másteres tienen un importante peso en el mundo laboral Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 26 de abril de 2019, 13:29 h (CET)

En la última década, el marketing, así como otros aspectos de la vida y los negocios, han cambiado contundentemente. Esto se debe a la presencia cada vez más marcada de internet y los dispositivos móviles en el día a día.

De acuerdo con ésto, se ha desarrollado un estado de hiperconectividad alrededor del mundo. En este sentido, las personas hacen uso de canales digitales como medio de información y consumo de diferentes productos y/o servicios. Esto no sólo parece desplazar rápidamente a los canales tradicionales, también trae consigo usuarios cada vez más informados y exigentes.

Por tal razón, las empresas se ocupan de contratar profesionales capaces de adaptarse a los constantes cambios del comercio electrónico, las TIC y los contenidos digitales. Pues, el dominio del marketing digital se ha convertido en la clave de supervivencia de cualquier organización en la actualidad.



En este sentido, el Master Marketing Digital Valencia está dirigido a profesionales del marketing, publicidad, comunicación y ventas. Así como, para empresarios, emprendedores, directivos y todo titulado universitario que desee desarrollar sus conocimientos, capacidades y habilidades en el mundo del Marketing Digital.



Así, la Cámara de Comercio de Valencia abre sus puertas para el curso 2019-2020 de este útil Máster de Marketing Digital. El escenario para ello será la Escuela de Negocios Lluís Vives, de la Cámara de Valencia. Calle Benjamín Franklin, 8. Parque Tecnológico de Paterna.



Estudiar en la Cámara de Comercio de Valencia

La calidad del Máster de Marketing Digital, está respaldada por la Cámara de Comercio. Una institución con más de 125 años vinculados a la educación empresarial. Así, en su larga trayectoria, esta Cámara de Comercio ha desarrollado miles de programas de formación similares al que iniciará en octubre de este año.



Esto se traduce en más de 50 mil alumnos formados en diversas áreas de interés para las empresas. En España, las Cámaras de Comercio son la institución educativa en formación empresarial más importante después del Ministerio de Educación.

Además, sus programas de especialización son reconocidas internacionalmente por la calidad y nivel de formación de sus alumnos. Así, cuando se habla de un Máster impartido desde la Cámara de Comercio, se puede estar seguro de adquirir conocimientos y habilidades de utilidad práctica.



Invierte en tu carrera

Tras realizar el Máster de Marketing Digital, el alumno tendrá a su disposición un mayor número de posibilidades sobre su futuro profesional. Por tal razón, aunque implica un desembolso económico, este no debe considerarse un gasto. Pues, se trata de una inversión que, sin duda alguna, rendirá frutos a nivel profesional en el corto y medio plazo.

Además, el coste de la matrícula y la inversión en general es muy accesible. Esto se debe a que la Cámara de Comercio no tiene entre sus principales metas la rentabilidad.



Sus mayores objetivos ,apuntan a la formación de profesionales creativos, capaces de generar estrategias innovadoras para conectar con los consumidores. Esto con el fin último de fomentar el desarrollo de las empresas, sus colaboradores y la comunidad en general.



Así, en cuanto al Máster Marketing Digital de la Cámara de Comercio de Valencia, este se dispone a la formación de 30 alumnos. Cada uno de los cuales deberá abonar un total de 7.590 euros. Esto es, una matrícula inicial de 790 euros y ocho pagos mensuales de 850 euros. Además, los alumnos que se inscriban previo al 30 de Abril, gozarán de un 10% de descuento sobre el coste total del Máster.



Materias y técnicas enfocadas en el conocimiento práctico

Los programas de formación ofrecidos por la Cámara de Comercio de Valencia, son notablemente diferentes a los aportados por otras instituciones. Tal es el caso del Máster de Marketing, cuyo desarrollo se fundamenta en el método del caso.



Esta técnica de enseñanza apuesta por la práctica, a través del análisis de casos reales de empresas. Así, clase tras clase los alumnos estudian, analizan y desarrollan soluciones para diversas situaciones reales propias del marketing digital. Esto suele abarcar estudios de mercado, análisis de campañas reales y desarrollo de material audiovisual.



Asimismo, durante el transcurso del máster, los estudiantes, tendrán que planificar y ejecutar un Proyecto Empresarial de Marketing. Esto permite poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de cada clase.



Adicionalmente, aquellos alumnos que así lo deseen, podrán llevar a cabo prácticas empresariales. Estas tienen una duración de tres meses con una exigencia de aproximadamente 20 horas cada semana. Si bien estas no son remuneradas, contemplan una importante experiencia y aprendizaje en el ámbito profesional.



Fórmate pensando en el futuro

En general, las especializaciones y másteres, tienen un importante peso en el mundo laboral. Pues, estos preparan a los profesionales para todo tipo de retos asociados a su profesión y empleo. De aquí que, la Cámara de Comercio base sus clases en los preceptos del aprender haciendo, es decir en la práctica como técnica de enseñanza.



Además, conviene considerar que el marketing digital es uno de los sectores con mayor proyección profesional. Por ello, quienes cuentan con los conocimientos avalados sobre Marketing Digital tienen una gran ventaja en el momento de conseguir empleo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.