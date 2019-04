7 razones por las que comprar ropa ecológica, según Veganized Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 12:04 h (CET) La ropa ecológica corresponde a una sociedad más responsable con el medio ambiente y con las personas Son muchas las razones por la que apostar por la ropa ecológica. Y todas ellas son razones de mucho peso.

A continuación se muestran 7 razones por las que vestir ropa ecologica:

Respeto del Medio Ambiente

El ser humano es el único responsable del daño al que se le está sometiendo al planeta. El algodón convencional hace uso del 25% de los insecticidas que son utilizados cada año en el mundo. Es una cifra preocupante, teniendo en cuenta la cantidad de insecticidas y plaguicidas que llegan hasta los alimentos que las personas ingieren, como aquellos provenientes directamente del sector textil convencional.

Otros problemas son la contaminación del agua. El exceso del uso de agua (para crear una camiseta hace falta utilizar más de 2.700 litros de agua) y la continua salinización de la misma, deberían de ser datos que los consumidores tendrían que conocer.

Más y mejores trabajos

La ropa ecológica es generadora intensiva de trabajo y las condiciones de sus trabajadores suelen ser mucho más sanas y mejores económicamente que las de la ropa convencional. Se estima que en este sector trabajan más de 100 millones de campesinos en todos los continentes, principalmente África, Asia y Sudamerica.

Derechos Humanos y condiciones laborales

La sociedad aun no está concenciada, pero detrás del negocio textil son muchas las veces que los medios informan de desgracias humanitarias y ambientales generadas por las corporaciones textiles convencionales. Las condiciones precarias en las que trabajan dichos trabajadores con salarios denigrantes, horarios laborales extremos, trabajos con sustancias peligrosas sin protecciones, falta de higiene y explotación infantil son muchos motivos para no mirar hacia otro lado.

Motivos que serían suficientes para apostar por una industria ecológica textil mucho más concienzada que la industria textil comercial presente en todas partes.

Son numerosas las desgracias provocadas por la falta de control de las multinacionales textiles convencionales.

El abuso de las grandes corporaciones textiles

Las multinaciones subcontratan las tareas de producción a países de economías en dificil situación. Esta manera de trabajar dificulta enormemente el control hacia estas subcontratas y es una forma muy fácil que tienen las corporaciones de abusar de las leyes permisivas de estos países en materia social, laboral y ambiental, entre otras. Hay que ser consciente de que las leyes de estos países no tienen las mismas condiciones que las de los países desarrollados.

Eliminar de una vez la explotación infantil

En India son más de 200 millones los niños menores de 15 años que trabajan en la industria textil por cantidades económicas irrisorias y bajo unas condiciones que rayan la esclavitud.

Sería extraño que un padre europeo aceptara que su hijo de 10 años pasara 12 horas al día de lunes a domingo en un campo de algodón o con una máquina de coser para poder comer algo de pan con arroz.

La sociedad necesita concienciarse de este grave problema, porque existe.

Por la salud de las personas

La industria textil normal, usa todo tipo de químicos, que matan a personas y destruyen el medio ambiente. El uso del cloro, los tintes sintéticos, etc,... provocan según la OMS más de 40.000 muertos anuales. Además el uso de la ropa ecológica ayuda a evitar las alergias y problemas de piel entre otras.

Garantizar la competencia leal

En los últimos años la producción de algodón normal ha aumentado de forma tan alarmante y los precios están tan protegidos por los países desarrollados que ha provocado que muchos productores tengan que bajar precios hasta el punto de que las condiciones de los trabajadores y los problemas ambientales se han multiplicado.

Es verdad que la ropa ecológica tiene unos precios superiores a la que ofrece la industria textil comercial que todos conocen, pero la ropa ecológica es aquella que hace que sus consumidores sientan que no están haciendo daño a nadie ni a nada.

