Booking.com reconoce al complejo Barceló Bávaro Grand Resort como uno de los más valorados del mundo

viernes, 26 de abril de 2019, 10:56 h (CET) Barceló Bávaro Grand Resort ha sido incluido en la Guest Review Award, la lista de los hoteles más valorados por los usuarios de booking en todo el mundo 108 hoteles de la cadena hotelera Barceló Hotel Group en 16 países de Europa, América Latina y Oriente Medio, han sido incluidos en la en la prestigiosa lista Guest Review Awards con el que la compañía holandesa premia a los hoteles mejor valorados por sus clientes de todo el mundo.

Barceló Bávaro Grand Resort, ubicado a lo largo de dos millas de playa de arena blanca, es uno de los complejos turísticos más completos del Caribe, con dos hoteles (Barceló Bávaro Palace y Barceló Bávaro Beach – Adults Only), además de una sorprendente lista de atracciones y servicios ubicados en la propiedad.

Ambos hoteles, fueron incluidos en la prominente lista de la Booking.com contando con una puntuación media de 8.7 sobre 10 en la valoración de sus huéspedes, situando al complejo como uno de los mejores valorados a nivel mundial.

La lista, se basa en las opiniones de que realizan los ususarios tras haber vacacionado en el complejo por lo que situa a Barceló Bávaro Grand Resort como uno de los hoteles más reconocidos por sus huéspedes a nivel mundial.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

El complejo Barceló Bávaro Grand Resort, cuenta con 1991 habitaciones distribuidas en 2 hoteles:

Barceló Bávaro Palace ofrece más de 40 tiendas a la disposición de sus clientes, bolera, sports bar y casino abiertos las 24 horas, un spa de categoría mundial, campo de golf, escape room y mucho más.

Barceló Bávaro Beach – Adults Only ofrece cómodas habitaciones en un espacio solo para adultos, situado en una de las mejores playas del mundo. Los huéspedes del solo adultos tienen acceso a las instalaciones del hotel vecino, Barceló Bávaro Palace.

