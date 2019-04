El Máster en Recursos Humanos de EAE da las claves para obtener la Certificación HRCI Comunicae

viernes, 26 de abril de 2019, 09:00 h (CET) El programa da la opción de una estancia opcional de dos semanas sobre "Human Resources in Transforming Organizations" en la ISCTE Business School de Lisboa El Máster en Dirección de Recursos Humanos de EAE Business School (www.eae.es) prepara al alumno para la gestión de las personas, teniendo en cuenta la incorporación de las tecnologías, la conciliación de la vida personal y laboral, la capacitación y retención del talento en el nuevo ecosistema empresarial. El programa abarca los recursos humanos desde los ámbitos psicológico, económico-financiero, jurídico y de marketing, entre otros.

En definitiva, el máster da las claves para liderar equipos de alto rendimiento en cualquier entidad y desempeñar las funciones de Director de Recursos Humanos, Responsable de Programas de Motivación y Participación, Responsable de Employer Branding, Learning and Development Manager, Headhunter, Consultor estratégico de Dirección de Personas, Leadership Manager, Director de Formación, en otras.

El máster contiene 70 créditos ETC que se estructuran en las siguientes materias: Dirección estratégica, contexto de recursos humanos y toma de decisiones, áreas funcionales y contextuales de los recursos humanos, efectividad organizacional, los minors – materias de libre elección- y el Trabajo Final de Máster (TFM), que pone en práctica todos los conocimientos asimilados y acredita las habilidades como directivo.

Los directores del programa son Javier López Crespo en el Campus de Barcelona y José Luis Pérez Huertas en el de Madrid. López Crespo es Human Resource Manager en Decal; Doctor en Psicología Social, Trabajo y Organizaciones por la Universitat Autònoma de Barcelona; Coach certificado por Quantum Leap (EE. UU.); Máster en Dirección de Recursos Humanos, EAE Business School; Máster en Investigación en Psicología Social por la UAB; Máster en Política Social por la Universidad de Deusto.

Por su parte, Pérez Huertas es Responsable territorial de área, mentor de planes de carrera y desarrollo profesional, Exemplum; Socio Director, Talent Factory; Coach Certificado, Escuela Europea de Coaching; Doctor en Economía, Universidad Camilo José Cela; Máster Oficial en Control y Planificación Estratégica en Dirección General, Universidad Camilo José Cela.

RESIDENCIAL EN LISBOA Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN HRCI

El máster en Recursos Humanos de EAE Business School da las claves a los alumnos para prepararse para el examen para obtener la certificación del Human Resources Certification Institute (HRCI), una de las principales entidades mundiales del sector. En este sentido, EAE es socia de las principales asociaciones del sector como AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y AEDRH (Asociación de Directores de Recursos Humanos).

EAE Business School también potencia el perfil internacional del alumno con una estancia opcional de dos semanas sobre “Human Resources in Transforming Organizations” en la ISCTE Business School de Lisboa y; y, por otro lado, el Internatonal Talent Program, que la máxima visibilidad entre las multinacionales que colaboran con EAE a través de Employment Workshops y de entrevistas con headhunters y consultores internacionales de selección.

El Master en Dirección de Recursos Humanos de EAE Business School está posicionado como el cuarto mejor máster en dirección de personas del Ranking 250 másteres de 2018 de El Mundo, además de estar posicionado a nivel europeo entre los 45 mejores en el ranking Eduniversal Best Masters Rankings Worldwide 2017-2018.

