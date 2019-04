Sevilla será testigo del Récord Guiness por la realización de un escaneo auditivo masivo a estudiantes de avionica

Otometrics, Audiocenter y ADA-ITS van a llevarlo a cabo el próximo día 02 de mayo, en las instalaciones de ADA-ITS: Avenida del Turia, 11, 41019, Sevilla, escaneando con la tecnología 3D, de Otoscan, 90 oídos de 45 alumnos de aviónica, aviación y aeronáutica de este centro. El fin es el de fabricarles tapones antiruido, a medida de sus canales auditivos, con los que asegurar su no sobre-exposición al ruido El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Su misión principal es la de prevenir accidentes laborales, pero también la aparición de enfermedades profesionales derivadas de malas prácticas laborales.

En este sentido, resulta contradictorio que la exposición constante a niveles de ruido excesivamente altos en el trabajo permanezca aún en silencio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 466 millones de personas en todo el mundo sufren de pérdida auditiva incapacitante. Igualmente la OMS estima que en 2030, la cifra aumentará hasta los 630 millones de personas, y que para 2050, la cifra habrá llegado a los 900 millones.

Las principales causas, además, lógicamente del aumento de la población, la exposición a factores de riesgo como el ruido recreativo (auriculares o conciertos), la persistencia de afecciones auditivas no tratadas como la otitis media o la falta de prevención en materia como la exposición al ruido excesivo en el trabajo. Se estima que los trabajadores no deberían estar sometidos a un nivel de ruido por encima de 95 decibelios (el ruido de la circulación oscila entre los 50 y 95 dBs) durante más de cuatro horas al día.

Para subrayar la necesidad de prevención del ruido en el trabajo, y precisamente en Sevilla, donde se encuentra el Clúster Hélice y Aerópolis, la ciudad de la aviación, ADA ITS, que forma a cientos de alumnos anualmente para ser los futuros trabajadores de las empresas del sector aeronáutico y de la automoción (sectores especialmente expuestos al ruido en el trabajo) Audiocenter y Otometrics van a impulsar una acción preventiva que tiene como finalidad dotar de tapones antiruido personalizados a los Equipos de Protección Individual (EPI) de estudiantes de segundo curso de aviónica, aviación y aeronáutica de este centro (ADA ITS).

De acuerdo con ADA ITS, Audiocenter adaptará estos tapones a medida, mediante la tecnología de escaneo de precisión 3D del oído, con Otoscan de Otometrics. Las protecciones anti-ruido serán fabricados por GN Resound en sus laboratorios de Madrid, gracias a un acuerdo firmado recientemente con Audiocenter. Otoscan es un sistema revolucionario que cierra el círculo de la digitalización en el sector de la Audiología. Con él, los audioprotestistas toman las medidas biométricas del oído escaneándolo desde el interior, sin necesidad de usar moldes de pasta. Trabaja con luz láser, de manera que no es invasivo para los tejidos del oído, no provoca alergias, es medioambientalmente sostenible porque no genera residuos de ningún tipo y es extremadamente preciso, algo fundamental para la fabricación de estos tapones antiruido, efectivos y personalizados.

Gracias a estos tapones antiruido hechos a medida de sus canales auditivos, el volumen de decibelios que recibirán los alumnos será amortiguado y no superará, en ningún caso los adecuados niveles de seguridad auditiva. Su confort hará que sean de mucha mayor utilidad para ellos que el material estándar, que, por no ajustarse con precisión a los canales auditivos de los sujetos, resulta incómodo y de menor usabilidad.

Para darle al evento la dimensión que merece en materia de prevención de la salud auditiva, se subrayará la importancia de la prevención en materia de salud auditiva con un Récord Guinness, puesto que hasta la fecha nunca se había llevado a cabo un escaneo de tantos oídos en sola una mañana a nivel mundial. Gracias a la precisión y rapidez de Otoscan de Otometrics, seis técnicos manejarán tres escáneres digitales para escanear los 90 oídos de los 45 alumnos de ADA. Con las imágenes tridimensionales precisas, Audiocenter elaborará los tapones antiruido necesarios con los que prevenir la exposición al ruido de los alumnos.

La acción se llevará a cabo el día 2 de Mayo de 2019,

De 08 a 14 horas.

Sala ICADA de ADA-ITS

Avenida Turia, 11, 41019 Sevilla