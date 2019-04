La IA se hará cargo del 80% de las tareas de gestión en 2030, según el estudio de Gartner Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 12:32 h (CET) La IA se ocupará del 80% de las tareas de gestión de proyectos para 2030, según Gartner. Algunas tareas como recogida, medición y análisis de datos serán ejecutadas por software, en lugar de por trabajadores Para el año 2030, más del 80% de tareas de gestión de proyectos lo realizará la IA a través de un software que realizará recopilación de datos, seguimiento y generación de informes, según el estudio de Gartner.

En la actualidad, casi cuatro de cada diez empresas han introducido algún tipo de tecnología de inteligencia artificial, según los datos globales de la firma de análisis Gartner. Ante esta situación las entidades se han dado cuenta de que la transformación digital sostenible y la automatización de tareas van de la mano.

Un sector que no ha dejado pasar esta ventaja es el sector legal, ya que tenían retos de trabajar con millones de documentos, lo que tenía mucha dificultad y poca eficacia. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías y en especial de la IA, se puede examinar cada documento detenidamente.

Las ventajas de utilizar la Inteligencia artificial son varias: el aprovechamiento de toda la información que ofrecen las herramientas de big data, análisis de los datos a pequeña escala, ahorro económico para el cliente y para la empresa.

La IA mejorará los resultados de recopilación de datos, análisis y presentación de informes, además analizará los datos más rápido que los humanos y los usará para mejorar el rendimiento general. Las empresas que elijan adoptar esta tecnología verán una reducción en la aparición de problemas imprevistos en los proyectos y los riesgos asociados con los errores humanos.

Según Abogados Caldera Mirat, uno de los bufetes más demandados de abogados en Cáceres y como abogados laboralistas de Cáceres, el gran cambio que introducirá la inteligencia artificial ayudará a gestionar las tareas, no teniendo tanto que ver con la sustitución del abogado, sino con la mejora paulatina de los procesos, ganando en eficiencia y productividad.

