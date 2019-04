Grupo SATEC participa en el prestigioso IEEE World Forum on IoT Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 10:48 h (CET) La tecnológica española estuvo representada por Miguel Ángel López, director de innovación de Grupo SATEC, que presentó un artículo técnico con nuevos conceptos sobre IoT: el modelo de transparencia en la computación, las topologías lógicas de computación o los nuevos servicios de BlockChain para IoT. La participación de Grupo SATEC demuestra el avance y la relevancia adquirida por la compañía en el ámbito internacional del Internet de las Cosas Grupo SATEC ha sido uno de los participantes del prestigioso IEEE World Forum on Internet of Things, considerado uno de los eventos más importantes del mundo en el ámbito del Internet de las Cosas, que se celebró la semana pasada en la ciudad irlandesa de Limerick, y en el que estuvieron presentes los mayores expertos en investigación y aplicación de IoT.

La participación de Grupo SATEC se enmarcó dentro de la sección del congreso dedicada a la investigación en IoT y la protagoniza Miguel Ángel López, director de innovación de la multinacional española, al cargo también de la división SATEC 4.0. López presentó un artículo técnico en el que ha definido nuevos conceptos sobre IoT e IIoT (Industrial Internet of Things) y en el que propone un modelo de arquitectura que integra estos nuevos conceptos en las plataformas de IoT.

Entre esos conceptos están, por ejemplo: el modelo de transparencia en la computación (que extiende el modelo de edge computing), las topologías lógicas de computación (que permiten configurar redes de computación IoT en forma de grafos) o los nuevos servicios de BlockChain para IoT. Este artículo resume los resultados obtenidos por Grupo SATEC en el proyecto europeo RECAP.

Grupo SATEC es una empresa multinacional española especializada en desarrollar e integrar soluciones TIC para clientes de múltiples sectores, contando con referencias de primera línea en las administraciones públicas, operadoras de telecomunicaciones y grandes corporaciones, así como soluciones transversales para la industria, transporte, salud, energía, medio ambiente, banca y otros. Con 30 años de experiencia, más de mil clientes y varios miles de proyectos en múltiples países, Grupo SATEC es uno de los principales y más reputados integradores españoles de soluciones TIC.

