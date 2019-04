Hydro 5 Sense de Wilkinson, un básico del neceser masculino Comunicae

jueves, 25 de abril de 2019, 10:36 h (CET) Productos que simplifiquen las rutinas de cuidado y que no descuiden la hidratación de la piel son clave para preparar un neceser. Hydro 5 Sense permite un apurado rápido, preciso y suave gracias a sus depósitos de gel hidratantes que refrescan e hidratan la piel El neceser es un básico que, todo hombre que se cuida, necesita tener, y más en esta época, que comienzan los primeros viajes del año. Wilkinson ayuda a preparar el neceser con los básicos para no descuidar la piel durante los viajes.

Limpiar e hidratar la piel es la clave para elegir los básicos que no pueden faltar en el neceser. Un buen limpiador es fundamental para mantener la piel limpia, cuidada y con buen aspecto, los exfoliantes faciales son perfectos para eliminar toda la suciedad y refrescar la piel y una buena crema hidratante ayudará a lucirla cuidada allá donde vayas.

Por supuesto, un básico que no puede faltar es la maquinilla. Tener una buena cara y evitar rojeces es posible gracias a Hydro 5 Sense de Wilkinson, un sistema con 5 hojas ultra deslizantes y barras protectoras para conseguir un apurado rápido, suave y agradble. Incorpora 7 depósitos de gel hidratantes y fórmulas exclusivas para refrescar e hidratar la piel.

Y, gracias a su tecnología Shock Absorb, detecta los cambios sobre la piel y se ajusta automáticamente para proporcionar la cantidad óptima de presión que se ejerce, ofreciendo un mayor control del afeitado.

Este sistema de afeitado ofrece varios cuidados de belleza masculina en uno. Hydro 5 Sense contiene distintas formulaciones para cada hombre. La fórmula Energize, con mentol es ideal para despertar la piel y refrescarla en cada pasada, ayudando a eliminar los signos del cansancio. Y la fórmula Hydrate, que incorpora aceite de coco, está diseñada para las pieles más sensibles, hidratando y suavizando la piel durante y después del afeitado.

Con estos básicos es posible disfrutar de una piel cuidada y mimada en cualquier escapada.

Wilkinson, una marca legendaria

Wilkinson es el experto en afeitado, en los útimos 250 años ha desarrollado productos que ayudan al cuidado de la piel del hombre de todo el mundo. Los científicos de la marca han desarrollado importantes innovaciones que han revolucionado el afeitado masculino. Su historia es un largo viaje en el que tradición e innovación se combinan para ofrecer una experiencia cómoda y eficaz. La historia de Wilkinson es una búsqueda continua del perfeccionamiento de la tecnología donde el verdadero protagonista es el afeitado.

Wilkinson, sigue innovando con productos de alto rendimiento que permiten una experiencia más cómoda, un mejor apurado y de larga duración.

