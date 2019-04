AficionArts analiza la forma en que Lena Headey (Cersei en 'Juego de tronos') interpreta su personaje

Lena Headey es conocida por su trabajo en Juego de tronos, donde interpreta a Cersei, reina regente de los siete reinos. Involucrada en una relación incestuosa con su hermano gemelo, que comete parricidio, y a raíz de las acciones erráticas de sus hijos psicóticos, Cersei no puede ser un personaje amablemente sociable "Lo mejor de estos personajes es que son todos, a excepción de los Caminantes Blancos, carne y sangre viva: personas que han sido realmente dañadas por las relaciones familiares, por la educación, por la moderación social, por todas esas cosas", explica Headey. "No parece haber una familia funcional en Westeros. Simplemente avanzo con Cersei en el camino de alguien que tuvo una infancia realmente mala".

Headey intenta acceder a la humanidad básica de Cersei a pesar de la teatralidad del espectáculo. Como ella señala, el escenario puede ser un mundo de fantasía elaborado, pero el instinto humano sigue siendo el mismo. "Game of Thrones podría convertirse fácilmente en una parodia de sí mismo si los personajes fueran empujados demasiado lejos, por lo que Headey trata de mantener a Cersei con los pies en la tierra", mantienen en AficionArts, escuela de Teatro para aficionados y profesionales en Madrid.

"Creo que es difícil interpretar a Cersei Lannister porque tengo un lado muy ridículo y me encanta la comedia, así que a veces me desespera un poco no poder siquiera emitir una breve risa", continúa Headey.

No obstante, según los profesionales de esta Escuela de Teatro en Madrid, el hecho de que estén en Westeros, un mundo de fantasía, o que están usando capas y espadas, no significa que no sangren, que no se acuesten por la noche, que no lloren y que no amen a alguien que no les ama. "Si se quitase ese vestido, Cersei bien podría cuadrar en el mundo contemporáneo de hoy en día, como todos esos personajes".

¿Los disfraces ayudan a entrar en la mentalidad del personaje? Headey parece pensar que sí, pero como muchos actores estarán de acuerdo, en última instancia, sigue siendo esencial poder identificarse con los pensamientos y emociones a las que se enfrenta el personaje, en cualquier situación en la que se encuentre.

"Cersei, en última instancia, solo es una mujer que está en medio de una tormenta y tiene que ser madre de tres hijos engendrados con su hermano. Comienzas con este lienzo en blanco, y luego piensas ‘¿cómo me sentiría?’ Y lo transfieres a la hora y el lugar adecuados", concluye Headey.