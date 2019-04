Un nuevo test genético de Veritas Int. permite conocer la predisposición a varios tipos de cáncer Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 18:07 h (CET) El test de Veritas myCancerRiskDNA analiza 40 genes para detectar mujeres y hombres con riesgo de cáncer. El test se realiza mediante secuenciación del exoma completo (Whole Exome Sequencing) para determinar el riesgo de varios tipos de cáncer y adicionalmente incorporar el perfil farmacogenómico, permitiendo así un tratamiento personalizado del paciente Veritas Intercontinental, filial de Veritas Genetics, 'The Genome Company', ha lanzado myCancerRiskDNA, el test basado en el análisis de genes responsables de los síndromes de cáncer hereditario.

El test, basado en la secuenciación del Exoma Completo 'Whole Exome Sequencing', incluye el análisis de 40 genes permitiendo detectar un mayor número de pacientes con riesgo de cáncer. Con este lanzamiento, Veritas Int. da un paso más en su apuesta por en la medicina preventiva, completando así su oferta de servicios.

myCancerRiskDNA permite la detección de variantes patogénicas que pueden ayudar a los médicos a implementar estrategias preventivas en el paciente, que eviten o reduzcan el riesgo de diversos tipos de cáncer. En los casos en los que exista enfermedad, también presenta utilidad clínica a la hora de realizar un seguimiento apropiado del paciente y sus familiares. El test incluye un informe de resultados completo con información detallada sobre las variantes detectadas y las implicaciones para el paciente. Asimismo, contempla la opción de una consulta de asesoramiento genético que ayude en la interpretación de los resultados.

Según el doctor Luis Izquierdo, director médico de Veritas Int., "myCancerRiskDNA es la primera prueba genética que permite combinar el riesgo de padecer cáncer con el tratamiento individualizado basado en el perfil farmacogenómico del paciente".

El Exoma

Frente a otras tecnologías Veritas realiza la secuenciación completa del exoma, lo que posibilita el re-análisis de cualquier gen relacionado con la enfermedad.

"myCancerRiskDNA -señala Luis Izquierdo- permite abordar en un solo test los tipos de cáncer hereditario más frecuentes y ofrece una información enormemente valiosa para la prevención o detección precoz y abordar su tratamiento de manera mucho más individualizada. Hasta ahora, los test genéticos relacionados con cáncer hereditario estaban muy focalizados en una selección muy limitada de genes, obviando en muchos casos las interacciones que existen entre distintos tipos de cáncer".

Big Data

El informe de resultados de myCancerRiskDNA está revisado por un equipo médico experto con más de 10 años de experiencia en la secuenciación del genoma completo, que incluye a miembros del Personal Genome Project de la Facultad de Medicina de Harvard. El informe de resultados y el consejo genético se apoyan en una de las bases de datos genómicos más completa y actualizada del mundo, que permite una interpretación mucho más precisa y eficaz.

Sobre Veritas Intercontinental

Veritas Intercontinental es la filial internacional de Veritas Genetics, The Genome Company, que opera en Europa, América Latina, Japón y Emiratos Árabes. Su misión es impulsar la secuenciación del genoma completo y ofrecer a las personas información que permita maximizar la calidad y la duración de su vida a ellos y a sus familias, cambiando la manera en que el mundo concibe la genética.

Veritas fue la primera compañía en ofrecer la secuenciación e interpretación del genoma completo a los consumidores y sus médicos y lidera el campo de la genética, ampliando los límites de la ciencia y la tecnología y reduciendo el coste del genoma.

Veritas fue fundada en 2014 por líderes en genómica de la Harvard Medical School y opera en todo el mundo desde sus oficinas en los Estados Unidos, Europa y China. La compañía ha sido reconocida MIT Technology Review como una de las 50 Smartest Companies en 2016 y 2017, por Fast Company como una de las "compañías de salud más innovadoras del mundo"en 2018, y por CNBC como una de las empresas Disruptor 50 en 2018.

