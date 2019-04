Peeling de Zo Skin Health con la Dra. Sara Carrasco en Bilbao Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 15:25 h (CET) La cosmética médica de Zo Skin Healthes uno de los pilares de tratamientos cosméticos en las principales consultas dermatológicas actuales. Esta línea llegó a España en febrero del año 2014 y ayudó a introducir el concepto de Cosmética Médica, en Bilbao se puede encontrar en la consulta de la Dra. Carrasco La cosmética medica de Zo Skin Health ha sido creada por el Dr Obagi, prestigioso dermatólogo de Beverly Hills, sus retinoicos son claramente diferentes a los existentes hasta el momento en el mercado, no sólo por su potencia, sino por su capacidad de mejorar la piel. Zo Skin Health resetea la piel en busca de un concepto dermatológico de piel sana, no es una marca orientada hacia una problemática en especial sino hacia todos los problemas de la piel, ya que su objetivo es generar salud en la piel y, como todo el mundo sabe, una piel sana es una piel bonita, libre de manchas, granitos, impurezas además de revitalizada. Todo esto y mucho más consigue Zo Skin Health a través de sus protocolos de cosmética médica.

A finales de 2018 se introdujeron los Tratamientos de Cabina Zo Skin Health para completar todo el círculo de cuidado de la piel. En País Vasco la clínica encargada de presentarlo fue la Clínica Dermatológica Dra. Sara Carrasco deDermatología Integral por su experiencia en la utilización de la línea. Se realizaron Workshops con tratamientos en directo para presentar estos protocolos de cabina al resto de profesionales médicos. La Clínica Dra. Sara Carrasco ha trabajado con los productos Zo Skin Health desde su llegada a España.

Los tratamientos de cabina Zo Skin Health vienen a aportar un paso mas allá y constituye además de protocolos, verdaderamente agradables para el paciente, un tratamiento completo de recuperación de la piel con un pretratamiento específico, un peeling que no pela y un cierre de protocolo específico por cada problema a tratar.

Así existen tratamientos espefícicos para el antienvejecimiento, anti manchas, anti impurezas y acné y uno muy novedoso (el invisipeel) que se puede aplicar incluso en pieles muy delicadas y con rosácea. Se recomienda la realización de series de 3 protocolos iguales o diferentes aunque los resultados son visibles desde la primera sesión de tratamiento.

Desde la visión dermatológica del Dr Obagiy de todos los profesionales que trabajan actualmente a nivel mundial con la marca sin duda este tipo de tratamientos aportan un gran nivel de calidad dermatológica a los pacientes.

Sobre la Cínica de la Dra. Sara Carrasco

La Dra. Sara Carrasco fundó esta Clínica hace más de 17 años orientada y especializada en el cuidado integral de la piel y el envejecimiento. Desde entones el equipo ha crecido y actualmente son la principal Clínica especializada en Dermatología y Medicina Estética en el País Vasco.

