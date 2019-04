Hombre Actual, el espacio exclusivo destinado al cuidado integral masculino, se expande en franquicia Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 10:57 h (CET) La franquicia ofrece innovación y vanguardia en una gran diversidad de servicios de barbería, peluquería y estética en exclusiva para el hombre Según los datos presentados por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, España cuenta con una peluquería o barbería por cada 900 ciudadanos, contando con un 65% de hombre españoles que las visitan muy frecuentemente. Sin embargo, existe una necesidad de modernizar el concepto de barbería tradicional que se ha anquilosado y está anclado en el pasado. Con Hombre Actual, se fusiona el concepto de peluquería y barbería con la estética masculina, la alta cosmética y el uso de la última tecnología en materia de belleza.

Desde la compañía han desarrollado distintas técnicas propias y se crea un amplio abanico de servicios estéticos, faciales y corporales para todos aquellos hombres cuya intención sea cuidar de su aspecto físico en un entorno donde se comprenden y respetan sus necesidades.

Según palabras de uno de sus fundadores, Alfredo Rodríguez: “Partimos de unos principios y valores que actualmente estamos perdiendo y que, en nuestra profesión, necesitamos recuperar. Para conseguirlo, nos apoyamos en una filosofía de calidad, servicio y precio donde nuestra máxima es el cuidado y respeto minucioso de la profesión y profesionales, para el beneficio de nuestros clientes finales. Por consiguiente, nos alejamos de forma rotunda del mercado del Low Cost, dirigiéndonos en exclusiva a un cliente que prime la calidad de nuestros servicios a un precio razonable”.

Gracias al éxito cosechado durante su amplio recorrido, Hombre Actual ofrece un know-how de más de 20 años de experiencia para todos aquellos peluqueros o emprendedores que quieran apostar por un negocio rentable, testado y seguro.

Los innovadores espacios de Hombre Actual cuentan con una amplia gama de servicios para el hombre que permiten al franquiciado abrir diferentes líneas de negocio. Algunos de éstos son los siguientes: Servicios de Peluquería y Barbería (cortes de pelo, afeitados, arreglos de barba, lavado y peinado, color, mechas, tratamientos anticaída, etc.). Servicios de Estética (higiene facial, tratamientos faciales varios: antiacné, antifatiga, revitalizantes, depilación con cera, manicura, pedicura, masajes, etc.), y venta de productos relacionados.

La enseña cuenta además con un Programa de Fidelización de Clientes donde, a través de una Intranet, el franquiciador podrá realizar todo tipo de acciones automatizadas para trabajar tanto la captación de nuevos clientes, como conservar los que tiene.

La Central de Hombre Actual ayuda y presta soporte al franquiciado en todo el proceso, desde la búsqueda y ubicación del local, el montaje y diseño del mismo, un amplio programa formativo para el emprendedor y su equipo y acompañamiento durante toda la marcha del negocio.

Además, la compañía aporta al inversor acuerdos preferenciales con las principales marcas del sector, de forma que pueda acceder a unas condiciones de compra muy atractivas que incrementan el margen económico del mismo.

Para más información, se puede contactar con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting, donde informarán sin compromiso de toda la información que se precise.

Contacto:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

