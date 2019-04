"Formación del Derecho Global", de Abelardo Posso Serrano: una tesis de aplicación práctica Comunicae

miércoles, 24 de abril de 2019, 11:01 h (CET) Evolución del derecho nacional hacia una integración completa y exitosa del marco jurídico en el mundo Años de investigación y de esfuerzo son los que habrá dedicado el doctor y catedrático Abelardo Posso Serrano a componer su tesis. La recopilación del trabajo y los resultados de la indagación acerca del contenido las publica ahora la Editorial Tregolam bajo el título de: Formación del Derecho Global.

En este sentido, el campo de estudio de dicha tesis es el enfoque y alcance del derecho, orientado hacia un marco universal. No obstante, lejos de lo que pudiera pensarse, el tema es arduo, pero el autor logra hacerlo accesible.

Abelardo propone un acercamiento que se antoja sencillo, bien cuidado, sin perder rigurosidad, a partir del cual el menos ducho en las cuestiones que trata no se siente ajeno.

Es una tesis, sí. Es derecho, sí. Pero también es sociedad, es convivencia, es interdependencia, es humanidad. Desde el surgimiento de las primeras comunidades el ser humano forma parte de un conjunto con el que, lo quiera o no, se ve obligado a coexistir.

Formación del Derecho Global se dirige hacia un marco en el que la globalización alcanza su máxima expresión: un proceso que abarca economía, tecnología, política, sociedad y cultura. Un proceso que no puede limitarse a un Estado nacional ni a la Unión Europea, si no que sobrepasa estas esferas.

El propio autor comenta que “anteriormente lo que ocurría en un país lejano, geográficamente hablando, se conocía muy tarde, cuando ya no era posible hacer nada. Ahora, lo que involucra a las sociedades humanas se conoce enseguida y las posiciones de apoyo o de censura ocurren de inmediato”.

Cuando este contexto es tan amplio, ocurre que se necesitan medidas lo suficientemente extensas para abarcarlo. La tesis de Abelardo es una demostración del camino que queda por hacer en este aspecto: más de medio viaje hacia las políticas sobre el cambio climático, hacia la aplicación real de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacia la regulación del comercio entre países, hacia la determinación homogénea sobre los juicios por crímenes contra la humanidad,,etc. Un recorrido aún tan espinoso como necesario.

¿Cuál es el papel del derecho comunitario en la formación del derecho global? ¿Pueden los Estados mayores y menores llegar a un consenso de actuación con una jurisdicción integrativa? ¿Son suficientes las políticas actuales para atender problemas contemporáneos o se han quedado exiguas?

El currículum profesional de Abelardo Posso es deslumbrante y, justamente, esa vocación hacia el campo del derecho es lo que le ha llevado a tratar este tema, a buscar explicaciones y requerir soluciones.

Autor de varios libros de política y derecho, escritor de artículos especializados y conferencista, Abelardo enseña al lector a mirar más allá y lanza una moneda más al debate de la regularización de leyes y normas del mundo.

