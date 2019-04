La Distribución a la Hostelería en Cataluña aumenta sus ventas un 2,2% en 2018 por cuarto año consecutivo Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 17:41 h (CET) La ZBE (Zona de bajas emisiones) 2020 en Barcelona obliga a renovar el 65% de la flota de camiones de reparto. La firma de un Convenio de colaboración con el Departament d´Educació de la Generalitat para la formación profesional dual de los conductores de camiones, un paso clave para el futuro. La Convención ha contado como ponente con el Economista Xavier Sala y Martín y han participado más de 100 empresas del sector distribución a Horeca en Cataluña ADISCAT, la Asociación Empresarial que representa el sector de la Distribución a Hostelería en Cataluña, ha celebrado su Convención anual alcanzando un crecimiento de ventas del sector de un 2,2% en 2018. Tras cuatro años de crecimiento continuado, los resultados están en la línea del moderado crecimiento del sector Horeca. Según datos aportados por la consultora Nielsen, el volumen en las bebidas sólo ha crecido un 0’2%. Un crecimiento que se ha frenado respecto a otros años porque ha estado muy marcado por la mala climatología y la bajada del número de turistas en los meses de verano.

Durante el encuentro se han analizado los principales retos y objetivos del sector, entre los que destaca la adaptación a las nuevas normativas y regulación de la DUM (Distribución Urbana de Mercancías) en sus dos vertientes, la sostenibilidad medioambiental de los camiones y la movilidad. José Manuel Fdez. Echevarria, Director Ejecutivo de Adiscat, afirma que: “La entrada en vigor de la ZBE (zona de bajas emisiones) Barcelona 2020 obliga a la renovación del 65% de la flota de camiones por no disponer de etiqueta medioambiental”.

Otro tema que preocupa a las empresas del sector es la renovación y contratación de chóferes de reparto. El presidente de Adiscat, Jordi Pujol Medina, ha destacado “la importancia de la firma de un convenio de colaboración con el Departament d´Educació de la Generalitat para la formación profesional dual de los conductores de camiones”. Este curso de grado medio ya se realiza en el Instituto de Vic y con la colaboración de las empresas de Adiscat, el próximo objetivo es que se desarrolle en otros institutos de Cataluña, para conseguir a medio plazo que se incorporen nuevos jóvenes como conductores profesionales.

También se ha abordado el tema de la transformación Digital y el uso de las nuevas tecnologías en el sector, en el que más del 50% de las empresas ya dispone de herramientas para la relación digital con sus clientes. Fdez. Echevarria ha recordado que los distribuidores a Horeca siguen siendo los proveedores preferidos por los establecimientos de hostelería sobre todo por la calidad de su servicio. Ahora el reto actual es seguir adaptándose a sus nuevas necesidades en el nuevo escenario digital.

Como ponentes invitados han participado Asís González de Castejón, de la consultora Nielsen, quien ha tratado las Tendencias y evolución actual del canal Horeca; Alberto Merino de Mercedes Benz que ha presentado las novedades del 2019 para la distribución y Rodrigo Domínguez, director de Barradeideas.com, que ha explicado los nuevos conceptos hosteleros en desarrollo.

Para finalizar Xavier Sala y Martín, el prestigioso Economista y Profesor de la Universidad de Columbia, ha protagonizado una brillante conferencia en la que ha planteado el gran reto de la cuarta revolución industrial y como la inteligencia artificial impacta en la economía y en las empresas.

El acto ha sido clausurado de la mano de Jordi Pujol Medina, quien ha celebrado el éxito de la jornada en la que han participado más de 100 empresas del sector distribución a Horeca en Cataluña.

___________________________________________________________________

ADISCAT es la Asociación de Empresas de Distribución y Logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña que fue constituida en Barcelona el 2004. Representa el 80 % del sector y está formada por 125 empresas que dan trabajo a 4.500 personas de forma directa. Como sector, facturan 1.050 millones de ventas y cuentan con 3.500 vehículos de reparto y comerciales. Dan servicio a 60.000 establecimientos de Cataluña (bares, hoteles, restaurantes, pequeños supermercados, etc.)

Entre sus objetivos se encuentran dar a conocer el sector uniendo esfuerzos para la defensa de sus legítimos intereses, constituirse como un interlocutor ante las instituciones públicas y privadas, elaborar informes que permitan la mejora de los asociados, ofrecer programas de formación y organizar y profesionalizar el sector.

ADISCAT forma parte de FEDISHORECA, la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración. Fue constituida en 2007 y agrupa a más de 6000 empresas de 19 asociaciones empresariales territoriales. Desde 2014 es miembro de la Asociación Europea de Distribuidores de Bebidas (CEGROBB)

El sector de la Distribución al canal Horeca en España comercializa y distribuye las bebidas y productos de alimentación a bares, hoteles, restaurantes y comercio independiente de alimentación. Da servicio a más de 300.000 establecimientos a través de sus Centros de Distribución y la capacidad de sus más de 25.000 camiones de reparto y 18.000 vehículos comerciales. La Facturación suma los 17.600 Millones de euros.

