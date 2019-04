Mustela cuida del medio ambiente en todo el ciclo de vida de sus productos Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 17:05 h (CET) Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Tierra (22 de abril), desde Mustela reafirman el desempeño de su compromiso con el Planeta desde la búsqueda de materias primas hasta el fin de la vida útil del producto Cuidar de la Tierra es tarea de todos, pero aún más de las grandes empresas y multinacionales. Conscientes de ello, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Tierra (22 de abril), desde Mustela, de Laboratorios Expanscience, reafirman el desempeño de su compromiso con medio ambiente durante todo el ciclo de vida de sus productos:

Aprovisionamiento. En Laboratorios Expanscience optan por materias primas que promueven el desarrollo sostenible, incentivando a sus proveedores para que actúen en pro de la biodiversidad, respetando los ecosistemas y las poblaciones locales. De hecho, desde diciembre de 2011, son miembros oficiales de la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT).

Concepción. Sus productos para bebés y niños tienen garantía de naturalidad y seguridad y contienen, de media, un 95% de ingredientes de origen natural, siguiendo una carta de formulación muy estricta y rigurosa que va más allá de lo exigido por la reglamentación.

Producción. Para minimizar el impacto medioambiental en la elaboración de sus productos, han implementado un sistema de gestión medioambiental en su planta de producción y de Investigación y Desarrollo de Epernon (Francia) y cuenta con la certificación ISO 14001. La compañía ha realizado inversiones en esta planta para reducir el impacto medioambiental: gestión de residuos, reducción del consumo de agua y energía, etc., con el objetivo de convertirla en una planta de electricidad verde.

Desde 2010 a 2017, en esa planta, por cada 100 unidades fabricadas, han reducido el consumo eléctrico en un 23%, el de agua en un 33% y en un 30% el de gas.

Distribución y comunicación. Preparan los pedidos con el mayor cuidado, a fin de evitar devoluciones, además de reagrupar los productos y utilizar los medios de transporte menos contaminantes. Además, en 2009, los Laboratorios Expanscience se adhirieron a la Carta de Comunicación Responsable de la Unión de Anunciantes, que los compromete a integrar el impacto medioambiental en la elección de sus soportes de comunicación.

Utilización. Ideados para que sean prácticos y ayuden al ahorro, la compañía apuesta por grandes envases para, limitar la cantidad, y con sistemas para que suministren la dosis justa de producto. Y, para evitar la contaminación del agua, todas sus fórmulas de geles de baño y champús con aclarado son biodegradables.

Fin del ciclo de vida útil. El 100% de los envases de Mustela son reciclables y se han aligerado para contener solo la cantidad justa de material necesario, con una reducción de 120 toneladas de plástico en los envases y 65 toneladas de cartón desde 2010. Además, todo el cartón que usan procede de bosques sostenibles y se imprime con tintas a base de aceites minerales.

En los últimos 15 años, la estrategia corporativa y de marca de Mustela tienen como prioridad la RSE y el diálogo con sus grupos de interés. En 2004, los Laboratorios Expanscience, con su marca Mustela, decidieron de forma voluntaria adherirse al Pacto Mundial de Naciones Unidas por el respeto de los principios relativos al Hombre y al Medioambiente y desde 2011 son miembros oficiales de la Union para el Biocomercio Ético (UEBT). También voluntariamente en 2013 se sometieron a la evaluación de RSE por un organismo ajeno e independiente, AFNOR, obteniendo la máxima calificación: el nivel “Ejemplar” de la AFAQ 26000, calificación revalidada en 2017. Gracias a esta certificación, Laboratorios Expanscience entró a formar parte del exclusivo grupo del 4% de organizaciones que obtuvieron este nivel, siendo el primer laboratorio farmacéutico y dermocosmético en obtener este resultado a nivel internacional.

En el pasado año, la compañía no solo ha sido galardonada en la categoría “Oro” por EcoVadis, sino que hace unos meses consiguió la certificación B Corp, que lo convierte en el primer laboratorio farmacéutico y dermocosmético a nivel mundial que cuenta con este exigente sello que reconoce a las compañías que realizan sus actividades aportando un impacto positivo a la sociedad y el medioambiente.

Desde Mustela han creado un vídeo en el que explican detalladamente su compromiso con el medio ambiente. Puedes visualizar aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.