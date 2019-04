Qué saber de la micropigmentación con EDM capilar Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 15:49 h (CET) Los hábitos de vida, como el estrés, la mala alimentación, etc. han aumentado la incidencia del sufrimiento de la alopecia tanto en hombres como mujeres, desencadenando un problema no tan sólo médico sino también estético en este mundo en el que la marca del negocio o la vida es la imagen que se refleja Existe un tratamiento bastante común (la micropigmentación) que puede ser utilizado en diferentes zonas del cuerpo como puede ser en cejas, labios, casco capilar, etc. siendo uno de los tratamientos estéticos que se utilizan para la reconstrucción después de operaciones.

La micropigmentación (también conocida como maquillaje permanente) es una técnica mediante la cual se implantan pigmentos inorgánicos bajo la capa superior de la piel (epidermis) a través de la inserción de una aguja con un dermógrafo (aparato eléctrico utilizado para la implantación). Este proceso ha sido desarrollado médicamente y está diseñado para ser una aplicación semipermanente seguro. Aplicado correctamente por un especialista o experta, la micropigmentación será más realista y natural en apariencia comparándolos con los cosméticos convencionales ya que sus efectos duran varios años (aunque es conocida como maquillaje permanente, hay que tener presente que la luz del sol puede reducir la resistencia del color y que el paso del tiempo puede crear decoloración).

La micropigmentación se realiza en 2 o incluso 3 sesiones. En un primer contacto, la especialista os informará del número de sesiones necesarias, las contraindicaciones, los cuidados y la duración. Posteriormente y para evitar futuras complicaciones, se hace una prueba de alergia, con al menos 2 días de antelación al inicio del tratamiento. Si esa prueba da resultado negativo, se fijará una cita para el tratamiento. Esta prueba consiste simplemente en aplicar un poco del mismo pigmento que posteriormente será utilizado en la micropigmentación. En el tratamiento se emplea anestesia tópica en la zona a tratar por lo cual resulta un proceso indoloro para el usuario.

Es una opción que se puede considerar para personas que necesiten flexibilidad a medio plazo puesto que, en caso de querer cambiar de imagen a medio plazo, será posible hacerlo puesto que no es un tratamiento de por vida, aunque tampoco en algo que vaya a desaparecer en unos meses.

En EDM Capilar se darán todos los consejos y la información necesaria a toda persona que este interesada en este tratamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.