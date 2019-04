¿Ebooks o libros impresos? las lentes progresivas ZEISS aportan una visión óptima se lea donde se lea Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 15:25 h (CET) Las lentes progresivas ZEISS se hacen a medida del usuario, de acuerdo con sus hábitos visuales, rasgos faciales y estilo de vida. Gracias a ello, facilitan un enfoque perfecto tanto de cerca como lejos. Además, la gama Precision de ZEISS incorpora la Tecnología Digital Inside®, que tiene en cuenta las diferentes distancias de lectura tanto para los medios impresos como para los dispositivos digitales Hoy es el Día del Libro. Aunque los hábitos de lectura han cambiado, leer, ya sea en e-books o libros impresos, sigue siendo la llave de una sociedad mejor y más justa.

Como para casi todo -más del 80% de la información que llega al cerebro lo hace a través de los ojos- también para leer, la vista es fundamental. A partir de los cuarenta años, aparece la presbicia. Los ojos ya no pueden enfocar con la misma facilidad a diferentes distancias. Las lentes progresivas sirven para volver a ver nítidamente, se mire donde se mire, con un solo par de gafas.

Las lentes progresivas ZEISS se hacen a medida del cliente, de acuerdo con sus hábitos visuales, rasgos faciales y estilo de vida. Así, permiten a los ojos un enfoque perfecto tanto de cerca como de lejos. Se adaptan perfectamente al usuario, lo que garantiza una mayor tolerancia de uso, una adaptación más rápida y una visión clara en todas las distancias. “Cuanto más se adapten las lentes progresivas al usuario, mejor y más natural será su visión”, sintetiza Alberto Cubillas, director general de Carl ZEISS Vision España.

Además, la gama de lentes progresivas Precision de ZEISS incorpora la Tecnología Digital Inside®, que tiene en cuenta las diferentes distancias de lectura tanto para los medios impresos como para los dispositivos digitales.

El uso de smartphones o tabletas supone un auténtico reto para los ojos. Estas lentes de ZEISS tienen en cuenta estos cambios del día a día y permiten que el ojo se acomode rápida y cómodamente a cada enfoque gracias a una zona de cerca mejorada, se mire hacia donde se mire. Por eso son adecuadas no solo para usarlas con dispositivos digitales, sino también para leer libros y revistas, lo que ayuda a prevenir incómodas posturas corporales y de la cabeza. Además, cuentan con protección UV total, hasta los 400 nanómetros, como todas las lentes trasparentes orgánicas de ZEISS.

La gama de lentes progresivas Precision alcanza la excelencia en la adaptación al usuario, respetando sus hábitos visuales, rasgos faciales y estilo de vida.

ZEISS Precision Pure se sirve de tecnologías que aseguran una visión nítida a cualquier distancia. Tienen un diseño tan complejo como cómodo para el usuario, al que aportan una visión nítida inmediata al mover los ojos. La transición no puede ser más fluida. Las imágenes borrosas en esta zona de transición son cosa del pasado, o de otras lentes. Además, la visión de cerca es más cómoda, puesto que tienen en cuenta la convergencia de los ojos durante la lectura.

La gama ZEISS Precision Plus está optimizada para los ojos del usuario, pero también para la montura, sea cual sea la que elija. Incluso si el usuario se decide por una de forma poco habitual (p. ej. gafas de aviador), su óptico ZEISS configurará las lentes progresivas para que sirvan a sus hábitos visuales sin necesidad de periodos de adaptación.

La gama ZEISS Progresiva Precision Superb optimiza adicionalmente las zonas de visión de acuerdo con la fisonomía del usuario. No solo tiene en cuenta la montura sino también los parámetros faciales para obtener el máximo rendimiento óptico de la lente

Por último, la gama ZEISS Progresiva Individual 2 optimiza la visión para el mundo de hoy. Tiene en cuenta las actividades diarias de cada individuo y su estilo de vida, permitiéndole elegir entre tres diseños de lentes. Las lentes ZEISS Individual 2, combinan todas las posibilidades tecnológicas en una lente y le ofrecen una visión cómoda y natural, casi como antes de que necesitara gafas.

https://www.youtube.com/watch?v=ydSS8vLF7m4&list=PL088DA04F2EF12137&index=5

Vídeos

Gama de lentes progresivas ZEISS, para las retos visuales de hoy



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.