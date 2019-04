El COEGI organiza la IV Jornada de Actualización en Vacunación en la Semana Mundial de la Inmunización Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 15:33 h (CET) "Las vacunas tienen unos controles de calidad y seguridad más rigurosos que el resto de medicamentos". Así lo asegura Rosa Sancho, enfermera responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI, quién mañana impartirá en la sede del Colegio la IV Jornada de Actualización de Vacunación que versará sobre la meningitis y las nuevas pautas de vacunación. En el mundo sigue habiendo 20 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta Coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, que se conmemora del 24 al 30 de abril bajo el lema: “Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan!”, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha organizado la IV Jornada de Actualización en Vacunación. En la jornada se aportaránconocimientos actualizados en el ámbito de la vacunación y, más concretamente, sobre la enfermedad meningocócica, coincidiendo, además con el Día Mundial de la Meningitis (24 de abril).

La jornada, que tendrá lugar mañana en la sede del Colegio, será impartida por la enfermera Rosa Sancho Martínez, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC). Según explica, durante los últimos años se están observando cambios en la epidemiología de la enfermedad meningocócica con aumento de meningococo tipo W e Y, “que hasta ahora eran poco frecuentes. Mañana se presentará la situación actual de la incidencia de esta enfermedad, así como la evolución en los tipos de meningococo que la producen y las vacunas disponibles frente a ellos”, explica.

Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, Rosa Sancho incide en que las vacunas son seguras. “Existe evidencia científica suficiente sobre la seguridad de las vacunas que se proporcionan en el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Las vacunas tienen unos controles de calidad y seguridad más rigurosos que el resto de medicamentos”, enfatiza.

En este sentido recuerda que, gracias a la vigilancia de las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación, “existen datos objetivos sobre la evolución de las mismas lo que proporciona la certeza del efecto sobre su control, eliminación y, en algunos casos, erradicación. Las vacunas pueden prevenir las complicaciones que se producen cuando dichas infecciones se asocian a enfermedades crónicas o, incluso, prevenir algunos tipos de cáncer”, apunta.

Rosa Sancho añade que la vacunación es un derecho universal que se aplica a toda la población. “Pero además del efecto individual, la vacunación es un acto de solidaridad que permite proteger a población que no puede ser vacunada”, subraya.

La responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI incide en que cuando se habña de estilo de vida saludable, “éste incluye también a la vacunación, ya que proporciona una vida libre de enfermedades infecciosas y evita las complicaciones más frecuentes en algunas enfermedades crónicas. La vacunación ya no es sólo cosa de la infancia, sino que acompaña a las personas a lo largo de la vida”.

Tras recordar que en la Comunidad Autónoma Vasca tiene una de las mejoras coberturas vacunales de Europa, subraya que son principalmente las profesionales de Enfermería quienes desarrollan el programa de vacunaciones, “tanto en la edad infantil como en la adulta y contribuyen de manera decisiva en el desarrollo de todos los Planes de Vacunación siendo, en la mayoría de los casos, el referente de vacunación. Desde el COEGI –agrega-, se trabaja activamente para que la Enfermería pueda hacer frente a los nuevos retos en vacunación, proporcionando una formación continua que aborda los temas de vacunación más actuales”, concluye

Sobre la Semana Mundial de la Inmunización 24–30 de abril de 2019 (OMS)

La Semana Mundial de la Inmunización —que se celebra la última semana de abril— tiene por objetivo promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades. Cada año, la inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce ampliamente como una de las intervenciones de salud más costoeficaces y que da mejores resultados. Aun así, sigue habiendo en el mundo cerca de 20 millones de niños no vacunados o vacunados de forma incompleta.



El lema de este año es Protected Together: Vaccines Work! («Protegidos colectivamente: ¡las vacunas funcionan!»), y la campaña rinde homenaje a los héroes de la vacunación de todo el mundo —desde los progenitores y los miembros de la comunidad hasta los trabajadores e innovadores del sector de la salud—, que ayudan a velar por que todos estén protegidos mediante el poder de las vacunas.

