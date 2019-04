27 de abril: jornada de reflexión matemática en Madrid, con Smartick Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 13:37 h (CET) Cerca de 4.000 alumnos madrileños, de 10 a 17 años, participan en el XXIII Concurso de Primavera de Matemáticas, que se celebrará el próximo sábado 27 de abril. El objetivo: resolver 25 problemas durante 90 minutos en la Facultad de Matemáticas de la Complutense y demostrar que son los mejores en esta disciplina. En el concurso, patrocinado por Smartick, han participado 53.896 alumnos de 530 centros educativos madrileños Casi 4.000 alumnos madrileños de entre 5º de Primaria y 2º de Bachillerato también tendrán su jornada de reflexión el sábado 27 de abril, pero en su caso matemática.

Durante 90 minutos, 3.922 estudiantes se afanarán en demostrar su habilidad con los números en la XXIII edición del Concurso de Primavera de Matemáticas, una cita anual ineludible para los talentos matemáticos que vuelve a celebrarse en la Facultad de Matemáticas de la Complutense.

En sus aulas, los pequeños amantes de las ecuaciones podrán disfrutar de su particular jornada de reflexión -desde las 8.30 hasta las 16.00 horas-, resolviendo un total de 25 problemas de dificultad variable, pero seleccionados de forma que resulten atractivos para los estudiantes y puedan completarlos satisfactoriamente con las herramientas que ellos conocen y manejan.

Los concursantes, de 10 a 17 años, han sido seleccionados entre 53.896 alumnos de 530 centros educativos de la Comunidad de Madrid, mediante una prueba previa que se ha llevado a cabo en los propios colegios e institutos participantes, en una primera fase del concurso.

El objetivo de esta nueva edición del Concurso de Primavera de Matemáticas sigue siendo el de motivar y estimular a niños y adolescentes en el estudio de esta disciplina, haciéndoles ver que no es aburrida y que tiene multitud de aplicaciones prácticas en la vida diaria. Además de, por supuesto, fomentar la confianza y la pasión por estudiar esta asignatura, que potencia la lógica y la capacidad de razonamiento en otras materias y supone un plus de nivel a la hora de incorporarse al mercado laboral.

Este evento cuenta cada vez con mayor y mejor acogida por parte de los estudiantes madrileños, ya que en esta ocasión participan casi 200 alumnos y 30 centros educativos más que en la pasada edición.

Organizado por la Asociación Matemática Concurso de Primavera y la Facultad de Matemáticas de la UCM, cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de Smartick, entre otros.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 8 de mayo en la Facultad de Matemáticas. Los tres ganadores de cada nivel recibirán premio, mientras que los restantes 150 clasificados obtendrán un diploma acreditativo y un pequeño obsequio.

Además, los 25 estudiantes con mejor puntuación menores de 13 años y los 25 estudiantes con mejor puntuación menores de 15 años están invitados a participar en la próxima Olimpiada de mayo, competición iberoamericana organizada por la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas.

Smartick volverá a otorgar una beca trimestral a los tres vencedores de quinto y sexto de Primaria, para que sigan mejorando sus habilidades a diario con el método online de matemáticas para niños de 4 a 14 años.

