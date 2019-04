El Dr. Ariño explica qué significa el sangrado de las encías y cómo tratarlo Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 12:45 h (CET) Hay que decir que las encías pueden sangrar por múltiples motivos. Entre ellos por hacerse daño con algo o cepillarse los dientes con fuerza. Por cambios hormonales asociados a la pubertad, embarazo o ciclo menstrual. Por trastornos hemorrágicos, enfermedades como la diabetes, anemia, hepatitis…También puede surgir por factores genéticos o el estrés, así cómo por tomar determinados medicamentos y la falta de nutrientes como las vitaminas C y K. El Dr. Ariño explica como tratar las encías cuando sangran El sangrado no tiene por qué ser abundante ni ir acompañado de otros síntomas.Lo que permitirá identificar este problema es prestar atención a la frecuencia con la que aparece la sangre. Ahora bien, si aparece placa bacteriana en los dientes, mal aliento o sangrado de las encías al cepillarnos o masticar pueden ser los síntomas de sufrir gingivitis. Esta es una leve enfermedad de las encías, que causa irritación, enrojecimiento e inflamación. Es decir, es una reacción inflamatoria de la encía, de carácter reversible. Se presenta en todas las edades de los sujetos dentados y es muy común padecerla en algún momento a lo largo de la vida.

Es importante tomar esta enfermedad periodontal en serio y tratarla lo antes posible. Se puede pedir una consulta en Clínica Ariño si se observa algún signo o síntoma de gingivitis. Cuanto antes se busque atención médica, más probabilidades se tendrá de revertir el daño causado por la gingivitis y de evitar su evolución a una periodontitis. Su exploración y tratamiento será clave para poder recuperar la salud de las encías y prevenirlas. En Clínica Ariño, los profesionales que forman el equipo cuentan con los tratamientos más vanguardistas y pioneros. No hay que dudar en acudir, ya que tratarán de solucionar cualquier problema dental que el paciente tenga.

Remedios contra el sangrado

Cepíllarse los dientes después de cada comida. Hacerlo durante unos 3 minutos, y es mejor si para ello se emplea un dentífrico con flúor, por ser antibacteriano.

Utilizar hilo dental y cepillos interdentales. Esto permitirá acabar con los posibles restos de comida que quedan entre las piezas y que, al endurecerse, pueden actuar como una cuña.

Realizar una limpieza en el higienista dental una vez al año. Esto es muy importante, ya que permite eliminar la acumulación de sarro.

Masticar alimentos crudos, como frutas y verduras. Este simple ejercicio estimula las encías y los dientes

Reducir el consumo de alcohol y cuidar mucho la alimentación, reduciendo la ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. Las vitaminas A y C ayudan a evitar el sangrado.

Acerca de Clínica Ariño

La Clínica Ariño se funda en 1984, por el Doctor Pedro Ariño, con la misión de ofrecer tratamientos y atención de calidad. Cuenta con especialistas en cada materia con másteres universitarios. La Clínica y sus fundadores son muy conocidos en el sector como referentes en odontología y estética dental tanto en formación, como en charlas y congresos. La propia clínica es un importante Centro de Formación y uno de los más innovadores del mundo.

La clínica cuenta con dos gabinetes y un quirófano dotados con las últimas tecnologías. Además el centro cuenta con un escáner dental, herramienta imprescindible en el diagnostico bucodental

