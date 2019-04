Juan Luis Barahona, nuevo presidente de FENEVAL Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 12:49 h (CET) Barahona toma el relevo tras la jubilación del anterior presidente Miguel Ángel Saavedra Juan Luis Barahona asume la presidencia de la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (FENEVAL) tras la jubilación de su anterior presidente Miguel Ángel Saavedra, quien estuvo al frente de la federación desde 2012.

Barahona, quien ha sido elegido por la Asamblea de FENEVAL el pasado mes de marzo, es Ingeniero Superior Industrial especializado en Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa, y Digital Internet Business for Executive por el ISDI (Escuela de Negocios Digital).

Dentro del sector del automóvil, el nuevo presidente de FENEVAL acumula más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos, desde el comercial o el marketing hasta las operaciones y las devoluciones, tanto en 'rent-a-car' como en renting. En concreto, ha ejercido como director de contact center y fleet management, así como de director de renting en National ATESA. Asimismo, ha sido director de remarketing , devoluciones y VO (Vehículos de Ocasión) en ALD Automotive.

También ha trabajado como consultor en Tüv-Süd – car business services -, donde ha llevado a cabo trabajos de consultoría para grandes marcas como BMW o Lexus.

Barahona cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la transformación digital aplicada al mundo del automóvil. En este sentido, fundó su propia start-up dedicada a la consultoría estratégica empresarial y pionera en la venta online de VO para profesionales.

Con un perfil muy digital, Barahona es también tutor en diferentes programas digitales del ISDI y se define como “enamorado de la tecnología y de todo aquello que pueda cambiar la vida de las personas”.

Desde este mes de abril asume el reto de continuar siendo la voz del sector del alquiler de vehículos, que cuenta con un parque de más de 530.000 unidades y realiza más de 20 millones de alquileres, datos que reflejan la gran relevancia del sector para la economía española en general, y para el turismo en particular.

Entre sus primeras líneas de actuación, Barahona se propone que FENEVAL afronte con éxito los desafíos a los que se enfrenta el sector, tanto en la tecnología como en el desarrollo sostenible y la transparencia. “Asumo esta nueva etapa con una gran ilusión y con el claro objetivo de dedicar todos mis esfuerzos a dar un impulso a la federación, donde la transformación digital y la innovación serán claves para dar respuesta a esos retos y aprovechar juntos las oportunidades que ofrece el sector, en un marco de justa competencia” indicó Barahona.

